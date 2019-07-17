الزراعة تعلن حل مجلس إدارة صندوق تنمية الثروة الحيوانية وتشكيل مجلس جديد

قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حل مجلس إدارة الصندوق المركزى لتنمية الثروة الحيوانية وإقالة أعضائه بالكامل، بسبب عدد من المخالفات التى شابت أعماله، ورصدها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.

يأتى ذلك وفقاً للمذكرة التى عرضها المستشار أسامة الشاذلي رشوان المستشار القانونى للوزارة، على وزارة الزراعة، والخاصة بنتائج فحص مستندات الصندوق عن العام المالي 2017-2018.

وتشمل المخالفات: حصول المعينين بعقود بعد سن المعاش على ما يزيد على 56% من إجمالى الأجور، وبنسبة تقدر بحوالي 91.5% من ايراد النشاط الجارى، فضلاً عن عدم تغطية إيرادات الصندوق الجارية مصروفات الباب الأول وتغطية العجز من عوائد الودائع واستنفاذ موارد الصندوق فى الصرف على الأجور والمكافات، وعدم قيام الصندوق بزيادة رؤوس الماشية المشتراه والاعتماد على الإيرادات المحققة من عائد الودائع ومشروع الدجاج البياض