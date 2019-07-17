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الزراعة تعلن أسعار الأضاحى المطروحة بالمحافظات الأسبوع المقبل

الأربعاء، 17 يوليه 2019 11:50 ص
الزراعة تعلن أسعار الأضاحى المطروحة بالمحافظات الأسبوع المقبل أضاحى - أرشيفية
كتب ــ عز النوبى

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بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع  الإنتاج، وجمعية الإصلاح الزراعى والقطاعات الأخرى، استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال زيادة طرح المعروض من الكميات المتاحة لدى الجهات المعنية بالوزارة من رؤوس الأبقار والجاموس والماعز والأغنام "أضاحى العيد"، للبيع للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم.

وبدأ قطاع الإنتاج، وجمعيات الإصلاح الزراعى، والقطاعات المعنية بالوزارة بإعداد الخريطة التفصيلية، الموضح بها أعداد الرؤوس العجول والخراف والماعز والكميات المتاحة، بكل محافظة، والأسعار التى سيتم البيع بها للمواطنين، من خلال مديريات الزراعة بالمحافظات، ومديريات الإصلاح الزراعى، ومحطات البحوث المختلفة، ليتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

قال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تم البدء فى حصر عدد رؤوس الماشية التى يتم طرحها فى السوق كأضحية من مشروعات الإصلاح الزراعى، على أن يتم الإعلان عن الأسعار وأماكن الاستلام الأسبوع المقبل وفى متناول الجميع.

وتشمل الخريطة التفصيلية لأضحية العيد، مراعاة توزيع كل الكميات المتاحة بالمحافظات المختلفة، طبقاً للكميات المتوافرة والكثافة السكانية بكل محافظة، كذلك توحيد الأسعار بالقطاعات المختلفة، ومراعاة أن تكون الأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

 


اضاحى العيد

قطاع الإنتاج

جمعيات الإصلاح الزراعى

أسعار الاضاحى

منافذ الزراعة

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