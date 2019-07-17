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الرى: نتبنى أى أفكار أو أبحاث تساعد فى تحقيق الاستراتيجية القومية للمياه

الأربعاء، 17 يوليه 2019 05:01 م
الرى: نتبنى أى أفكار أو أبحاث تساعد فى تحقيق الاستراتيجية القومية للمياه المياه النظيفة أحد محاور الاستراتيجية القومية للمياه
كتبت أسماء نصار

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قالت وزارة الموارد المائية والرى، أنها تعمل على تبنى أى أفكار أوالأبحاث تساعد على تحقيق الاستراتيجية القومية للمياه 2037 بما تتضمنه من السعي لتنمية الموارد المائية وتحسين نوعية المياه والتوعية بقيمة نقطة المياه وترشيدها وأيضا تهيئة البيئة المحيطة .

 وأكدت الوزارة فى تصريحات صحفية اليوم، أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة فى إدارة المياه فى ظل ما نعانيه من نُدرة مائية، موضحة أنه يتم تطبيق نظامان " التليمترى والمحاسبة المائية" المستخدمان فى الوزارة وهما حققان نجاحات فى إدارة المنظومة المائية.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تنفيذ دورات تدريبية للمهندسين على نظام المحاسبة المائية المعنية برصد ومتابعة لاستهلاكات المياه فى كافة المجالات، وذلك بغرض تحسين إدارة الموارد المائية، من خلال معرفة الاحتياجات المائية للنبات عن طريق استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية، لتحسين كفاءة إستخدام المياه.        

وأوضحت الوزارة أن الوحدات تعمل على تجميع البيانات الهيدرولجية الخاصة باستخدامات المياه و ارسالها للوحدة المركزية "وحدة محاسبة المياه" التى سوف تقوم عن طريق بعض النماذج الرياضية بعمل الحسابات التى توضح استهلاكات المياه فى الزراعة والصناعه و الاستخدامات المنزلية، بهدف رفع القدرات و الاستدامة الموسمية.

وقالت الوزارة انه يتم تنفيذ الخطة الوطنيه للموارد المائية 2017 – 2037 وتتضمن وضع خطط موارد المياه التابعة للمحافظة على المياه علي المستويين القومى و المحلى وتحسين ادارة المياه بالمحافظات وكذلك استخدام اليات المشاركة فى تخطيط وتنفيذ أنشطة البرنامج، ودعم الوزارة فى تنفيذ استراتيجية الاتصالات، وحملات التوعية للحفاظ على المياه، وانشاء منصه لتبادل المعلومات، والخبرات لتعظيم كفاءة سير العمل ودراسات تقنية للادارة المتكاملة للموارد.

 

 


ترشيد المياه

استخدامات المياه

المزارعين

الممارسات الزراعية

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