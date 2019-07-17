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الرى تنظم ندوة فى الشرقية بالتعاون مع رابطة المرأة العربية لنشر الوعى المائى

الأربعاء، 17 يوليه 2019 04:12 م
الرى تنظم ندوة فى الشرقية بالتعاون مع رابطة المرأة العربية لنشر الوعى المائى الرى تنظم ندوة فى الشرقية بالتعاون مع رابطة المرأة العربية لنشر الوعى المائى
كتبت أسماء نصار

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نظمت الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائى، بوزارة الرى ندوة للتوعية المائية بدعوة من رابطة المرأة العربية بمحافظة الشرقية لرؤساء الجمعيات الأهلية وتنمية المجتمع من أجل المساهمة فى الحفاظ على الموارد المائية ونشر ثقافة الوعى المائى فى كل المحافظات.
 
تناولت الندوة التعريف باستراتيجية اﻷربع تاءات والتأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة وفى مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية على الرغم من ثبات حصة مصر من المياه وتدهور نوعيتها نتيجة للسلوكيات السلبية و اللامسئولة من بعض فئات المجتمع ، فضلاً عن حاجة هذه قطاعات الدول إلى ضخ كميات مياه متزايدة أولا بأول وعلى رأسها مياه الرى والشرب والأغراض المنزلية والصناعة اعتمادا على نهر النيل بصفة أساسية إضافة إلى توجهات الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال الاستغلال الأمثل وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه للوفاء بمتطلبات التنمية لتلبية حاجة الأجيال الحالية والمستقبلية.
 
وأوصت الندوة بضرورة تحويل المخرجات إلى واقع عملى من خلال القيام بنشر التوعية المائية بين مواطنى الشرقية وخاصة بين  المرأة الريفية وربات البيوت لمواجهة السلوكيات السلبية لدى بعض المواطنين وترسيخ السلوكيات الإيجابية فى نفوس جميع المواطنين من أجل احترام نعمة الماء وشكر الله تعالى عليها وترشيد استخداماتها والحفاظ عليها وتوضيح مدى خطورة تلويث نهر النيل على حياة الإنسان والحيوان وتأتى هذه الندوة فى ضوء توجهات الدولة وجهودها الرامية إلى تفعيل دور المرأة المصرية وضمان مشاركتها فى مختلف محاور التنمية المستدامة والتأكيد على أهمية هذا الدور فى الحفاظ على قطرة المياه.
 
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الارشاد المائى

وزارة الرى

التوعية المائية

رابطة المرأة العربية

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