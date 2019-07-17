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الرئيس النمساوى يطالب بجهود دولية واسعة لعلاج تداعيات تغير المناخ

الأربعاء، 17 يوليه 2019 02:50 م
الرئيس النمساوى يطالب بجهود دولية واسعة لعلاج تداعيات تغير المناخ الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلين
فيينا (أ ش أ)

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طالب الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلين بجهود دولية واسعة لمواجهة مشكلة تغير المناخ، مشيرًا إلى أن التحديات الراهنة فى هذا الشأن تحتاج إلى تعاون وبذل جهد أكبر من الفترة السابقة.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس النمساوى، اليوم الأربعاء، لأعمال مهرجان بريجنز السينمائى الدولى الرابع والأربعين حيث من المقرر أن يبدأ المهرجان فى مساء اليوم بالعرض الأول لفيلم "ريجوليتو".

وأضاف فان دير بيلين أن الوعى بقضايا البيئة يزداد خاصة بين الشباب، مشيرًا إلى طلب البعض إعلان حالة الطوارئ المناخية من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وطالب الرئيس النمساوى -الذى فضل عدم التحدث عن قضايا الفن- أى شخص وصل إلى موقع السلطة من خلال انتخابات ديمقراطية أن يدرك أن السلطة مؤقتة ويتعامل مع الأمر بحرص ملمحا إلى فضيحة الفساد السياسى التى تفجرت مؤخرا وعرفت باسم قضية "ابيزا" وأدت إلى انهيار الائتلاف الحاكم فى البلاد.

 


الرئيس النمساوى

تغير المناخ

النمسا

تداعيات تغير المناخ

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