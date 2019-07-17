الخميس.. آخر موعد لتلقي طلبات الالتحاق بمدارس التمريض بالوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلنت وكيلة وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، الدكتورة السيدة على مشرف، اليوم الأربعاء، أن غدًا الخميس الموافق 18 يوليو الجاري هو آخر موعد لتلقي طلبات وملفات الالتحاق بمدارس التمريض علي مستوي مراكز المحافظة الإدارية.

أكدت مشرف، تقرر تعديل أحد شروط القبول وهو حصول الطالب علي الشهادة الإعدادية من نفس المحافظة مع إحضار صورة بطاقة الرقم القومي للوالد أو الوالدة بتاريخ إصدار سابق عامين على الأقل، أو شهادة ميلاد الطالب والطالبة.

ومن ناحيته أوضح مدير إدارة التدريب بمديرية الصحة بالوادي الجديد، ورئيس لجنة القبول بمدارس التمريض بالمحافظة، الدكتور أحمد مخلوف، أنه جرى إضافة شرط للطالب المتقدم للالتحاق بمدارس التمريض، وهو توقيع إقرار من ولي الأمر بعدم نقل الطالب أو الطالبة طوال فترة الدراسة، و بالموافقة على التكليف بالعمل في أي موقع بالمحافظة حسب الاحتياج.

وأضاف مخلوف، أن الأوراق المطلوبة هي: "صورة من شهادة الميلاد – صورة من الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019 – صورة بطاقة الرقم القوى لولى الأمر- شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة - تقرير طبى من مستشفى حكومى يفيد خلو الطالب المتقدم من العيوب الخلقية والأمراض المزمنة - 4 صور شخصية – طلب التحاق – حافظة بلاستيك – مظروف كبير – ملف بلاستيك – دمغة عادية بقيمة 1 جنيه – 4 مظاريف صغير".

وتابع: "يشترط ألا يقل سن المتقدم أو المتقدمة عن 15 عامًا ولا يزيد على 18 في 1 أكتوبر 2019، كما سيجرى التنسيق بشكل محلى على مستوى المراكز الإدارية من خلال مدارس التمريض الأربع".