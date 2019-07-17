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الحكومة توافق على التعاقد مع مقدمى خدمات الإنتاج والتوزيع لبطاقات إثبات الإعاقة

الأربعاء، 17 يوليه 2019 01:04 م
الحكومة توافق على التعاقد مع مقدمى خدمات الإنتاج والتوزيع لبطاقات إثبات الإعاقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع مقدمى خدمات الانتاج والتوزيع لبطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وهما شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance  لتقديم خدمة تصميم وانتاج البطاقات، والهيئة القومية للبريد لتقديم خدمة توزيع البطاقات وتحصيل التكلفة.
 
وسبق أن تعاقدت وزارة التضامن الإجتماعي مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، بهدف إدارة وتشغيل وتفعيل منظومة دفع الدعم النقدي المميكن لأكثر من 3 ملايين بطاقة، وقامت الشركة بتقديم كافة الخدمات التكنولوجية والدفع الإلكتروني بكفاءة وفعالية سواء في برنامج تكافل وكرامة أو في المعاشات التأمينية.
 
كما أن الهيئة القومية للبريد هي الجهة المنوط بها توزيع كافة بطاقات الدعم النقدي لبرامج تكافل وكرامة و معاش الضمان الإجتماعي، بالإضافة إلى بطاقات المعاشات، بعدد يقارب 4 آلاف مكتب بريد متصلة بماكينات نقاط البيع ، وقدمت الهيئة خدمات التوزيع والتحصيل بكفاءة جيدة ووقتية محددة.
 
 
 
 

مقدمى الخدمات

ذوى الاعاقة

مجلس الوزراء

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