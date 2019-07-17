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الجامعة العربية ترحب بالتوقيع على الاتفاق السياسى فى السودان

الأربعاء، 17 يوليه 2019 09:09 م
الجامعة العربية ترحب بالتوقيع على الاتفاق السياسى فى السودان الجامعة العربية
كتب مصطفى عنبر

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رحبت جامعة الدول العربية، بالتوقيع الذى تم اليوم الأربعاء، بالأحرف الأولى بين المجلس العسكرى الانتقالى وقوى إعلان الحرية والتغيير على الاتفاق السياسى للمرحلة الانتقالية فى السودان، وأثنت على هذه الخطوة الإيجابية التى من شأنها أن تمهد الطريق أمام تشكيل هياكل السلطة الانتقالية، واستكمال مسيرة التوافق الوطنى حول بقية الترتيبات والاسحقاقات التى يتطلع إليها الشعب السودانى.
 
وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الجامعة ستظل ملتزمة بمساندة الأطراف السودانية فى هذه المسيرة، وفى كل ما يمكن السودان من عبور تحديات المرحلة الراهنة، ويحافظ على أمنه واستقراره ووحدته الوطنية، ويدعم من الاستكمال السلمى والمنضبط والتوافقى لعملية الانتقال الديمقراطى فى البلاد.
 
 

الجامعة العربية

السودان

الاطراف السودانية

المجلس العسكرى السودانى

المرحلة الانتقالية فى السودان

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