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التعليم: لا يعاد تصحيح كراسة الإجابة بتظلمات الثانوية العامة

الأربعاء، 17 يوليه 2019 12:00 م
التعليم: لا يعاد تصحيح كراسة الإجابة بتظلمات الثانوية العامة تظلمات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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أكدت مصادر مسئولة، إن فحص كراسة الإجابة بتظلمات الثانوية العامة، لا يعاد تصحيح وتقدير كراسة الإجابة من جديد وإنما عبارة عن مراجعة الإجراءات الخاصة بالتصحيح.

 

وأضافت المصادر، أن فحص كراسة الإجابة يشمل تجميع الدرجات أو جزئيات ليست مقدرة أو خطأ فى التجميع، مشيرة إلى أن هناك ضوابط لفحص التظلمات.

 

وأشارت المصادر، إلى أن معدل التظلمات هذا العام منخفض بشكل نسبى عن السنوات الماضية وستستمر الوزارة فى استقبال تظلمات الطلاب حتى انتهاء المدة المحددة وهى 30 يوما منذ أن تم إعلان فتح باب قبول الطلبات أمس الثلاثاء.

 


التربية والتعليم

تظلمات الثانوية العامة 2019

مقار تظلمات الثانوية العامة

تظلمات الثانوية العامة

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