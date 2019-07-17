التعليم تغلق اليوم المرحلة الثانية من تظلمات أولى ثانوى على النتيجة

كتب محمود طه حسين

تغلق مساء اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المرحلة الثانية من باب التظلمات طلبة الصف الأول الثانوي على نتيجة الامتحان الإلكترونى، والذى تم اتاحته إلكترونيا الإثنين الماضى استحابة لأولياء الأمور والطلاب.

وقالت مصادر مسئولة، إنه تم استقبال طلبات تظلم على النتيجة تخطى الـ" 40 ألفا".

وكانت وزارة التربية والتعليم الفنى، قد قررت فتح باب تلقى التظلمات والشكاوى للطلاب المتضررين من حدوث مشاكل أثناء أداء الاختبارات الإلكترونية للعام الدراسي 2018/2019، بالإدارات التعليمية للمرة الثانية.

وكانت الوزارة قد فتحت باب تقديم الشكاوى لطلاب الصف الأول الثانوى يوم 26 يونيو 2019 ولمدة أسبوع بالإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية لكل من تضرر من حدوث مشكلة تقنية حالت دون استكمال الاختبار الإلكتروني الذي عقد في شهر مايو الماضي.