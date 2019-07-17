"التعليم" تتلقى 26 ألف طلب تظلم على نتيجة الثانوية العامة فى أول يومين

كتب محمود طه حسين

كشف خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحانات لاثانوية العامة، أن أعداد تظلمات الثانوية العامة خلال أول يومين لها وصلت إلى 26 ألف و300 طلب تظلم، موضحا أن التظلمات معظمها فى مواد الكيمياء والتاريخ واللغة العربية.

وكانت مصادر أكدت أن فحص كراسة الإجابة بتظلمات الثانوية العامة، لا يعاد تصحيح وتقدير كراسة الإجابة من جديد وإنما عبارة عن مراجعة الإجراءات الخاصة بالتصحيح.

وأضافت المصادر، أن فحص كراسة الإجابة يشمل تجميع الدرجات أو جزئيات ليست مقدرة أو خطأ فى التجميع، مشيرة إلى أن هناك ضوابط لفحص التظلمات.

وأشارت إلى أن معدل التظلمات هذا العام منخفض بشكل نسبى عن السنوات الماضية وستستمر الوزارة فى استقبال تظلمات الطلاب حتى انتهاء المدة المحددة وهى 30 يومًا منذ أن تم إعلان فتح باب قبول الطلبات أمس الثلاثاء.