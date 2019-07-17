سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 17 يوليه 2019 08:11 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

"التعليم" تتلقى 26 ألف طلب تظلم على نتيجة الثانوية العامة فى أول يومين

الأربعاء، 17 يوليه 2019 07:04 م
"التعليم" تتلقى 26 ألف طلب تظلم على نتيجة الثانوية العامة فى أول يومين طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحانات لاثانوية العامة، أن أعداد تظلمات الثانوية العامة خلال أول يومين لها وصلت إلى 26 ألف و300 طلب تظلم، موضحا أن التظلمات معظمها فى مواد الكيمياء والتاريخ واللغة العربية.

وكانت مصادر أكدت أن فحص كراسة الإجابة بتظلمات الثانوية العامة، لا يعاد تصحيح وتقدير كراسة الإجابة من جديد وإنما عبارة عن مراجعة الإجراءات الخاصة بالتصحيح.

وأضافت المصادر، أن فحص كراسة الإجابة يشمل تجميع الدرجات أو جزئيات ليست مقدرة أو خطأ فى التجميع، مشيرة إلى أن هناك ضوابط لفحص التظلمات.

وأشارت إلى أن معدل التظلمات هذا العام منخفض بشكل نسبى عن السنوات الماضية وستستمر الوزارة فى استقبال تظلمات الطلاب حتى انتهاء المدة المحددة وهى 30 يومًا منذ أن تم إعلان فتح باب قبول الطلبات أمس الثلاثاء.


التربية والتعليم

الثانوية العامة

تظلمات الثانوية العامة

تظلمات الثانوية العامة 2019

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قصة مثيرة.. مشجع وصل القاهرة من زيمبابوى سيرا على الأقدام لحضور كأس أفريقيا

قصة مثيرة.. مشجع وصل القاهرة من زيمبابوى سيرا على الأقدام لحضور كأس أفريقيا

اليوم السابع يكشف وخبراء الإدمان يطالبون بالرقابة.. عيادات بيطرية باب خلفى للحصول على مكونات الأستروكس.. مدمنون يعوضون المخدرات بأدوية تهدئة الحيوانات.. ونقابة البيطريين: حقن الزيلازين تستخدم فى صناعة الأستروكس

اليوم السابع يكشف وخبراء الإدمان يطالبون بالرقابة.. عيادات بيطرية باب خلفى للحصول على مكونات الأستروكس.. مدمنون يعوضون المخدرات بأدوية تهدئة الحيوانات.. ونقابة البيطريين: حقن الزيلازين تستخدم فى صناعة الأستروكس

صحيفة The Insider تطرح سؤالاً محرجًا: ماذا يحدث إذا وقع الطلاق بين ميلانيا وترامب.. منصب السيدة الأولى سيكون شاغرًا.. الرئيس سيلجأ إلى ابنته إيفانكا.. وتقارير: ميلانيا غيرت اتفاقات الزواج لحظة دخول البيت الأبيض

صحيفة The Insider تطرح سؤالاً محرجًا: ماذا يحدث إذا وقع الطلاق بين ميلانيا وترامب.. منصب السيدة الأولى سيكون شاغرًا.. الرئيس سيلجأ إلى ابنته إيفانكا.. وتقارير: ميلانيا غيرت اتفاقات الزواج لحظة دخول البيت الأبيض

لطلاب المرحلة الأولى.. تعرف على مكان الرقم السرى بشهادة الثانوية العامة

لطلاب المرحلة الأولى.. تعرف على مكان الرقم السرى بشهادة الثانوية العامة

تايم: ترامب وهارى وميجان ضمن الـ25 الأكثر تأثيرا على الإنترنت

تايم: ترامب وهارى وميجان ضمن الـ25 الأكثر تأثيرا على الإنترنت

تطبيق FaceApp يثير قلق الخبراء: يجمع الصور والبيانات دون إذن

تطبيق FaceApp يثير قلق الخبراء: يجمع الصور والبيانات دون إذن

المالية: "مصر هتبقى دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن"

المالية: "مصر هتبقى دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن"

"مولد" مدرب الفراعنة الجديد يشتعل فى الكرة المصرية.. حسن شحاتة ينافس حسام حسن.. البدرى يظهر من بعيد.. نقص الخبرة يبعد المجتهد عماد النحاس.. إيهاب جلال ضمن طابور المرشحين.. والمدرب الأجنبى يظهر فى الصورة

"مولد" مدرب الفراعنة الجديد يشتعل فى الكرة المصرية.. حسن شحاتة ينافس حسام حسن.. البدرى يظهر من بعيد.. نقص الخبرة يبعد المجتهد عماد النحاس.. إيهاب جلال ضمن طابور المرشحين.. والمدرب الأجنبى يظهر فى الصورة

مقتل نائب القنصل العام التركى و2 من مرافقيه فى إطلاق نار بأربيل

مقتل نائب القنصل العام التركى و2 من مرافقيه فى إطلاق نار بأربيل

موجز 1.. غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

موجز 1.. غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة