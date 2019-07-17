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التعليم العالى: 105 آلاف طالب سجلون باختبارات القدرات فى تنسيق الجامعات

الأربعاء، 17 يوليه 2019 01:23 م
التعليم العالى: 105 آلاف طالب سجلون باختبارات القدرات فى تنسيق الجامعات اختبارات القدرات
كتب وائل ربيعى

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أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على التنسيق صباح اليوم الأربعاء، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 105 آلاف طالب وطالبة على موقع تنسيق الجامعات، للعام الجامعي الجديد 2019– 2020.

وأضاف رئيس قطاع التعليم بالوزارة، أن الموقع الإلكتروني للتنسيق مستمر في استقبال رغبات الطلاب، لإجراء اختبارات القدرات، مشيرًا إلى أن الموقع متاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى فروع مكتب التنسيق بالجامعات.

جدير بالذكر أن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بدأت السبت 6 يوليو  وتستمر حتى 20 يوليو الجارى، لكليات "الإعلام – التربية الرياضية – التربية الفنية – التربية الموسيقية – الفنون الجميلة – الفنون التطبيقية".

 


 

 


اختبارات القدرات

التعليم العالى

تنسيق 2019

تنسيق الجامعات

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