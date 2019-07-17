سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 17 يوليه 2019 01:13 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

"التخاطب الشامل" دورة تدريبية بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان

الأربعاء، 17 يوليه 2019 12:49 م
"التخاطب الشامل" دورة تدريبية بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
كتب وائل ربيعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم مركز العلاج الاجتماعى بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، دورة تدريبية بعنوان "التخاطب الشامل"، للتعرف على سبل التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وطرق مخاطبتهم.

وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، أن هذه الدورات تساهم فى زيادة الوعى الطلابى لمواكبة المستجدات في العملية التعليمية والتربوية من خلال توفير بيئة محفزة وداعمة لإكساب المتدربين المعارف والمهارات التي تلبي احتياجاتهم التدريبية وتمكّنهم من الارتقاء بجودة العملية التعليمية، وكذلك تعمل هذه الدورات على المساهمة فى زيادة الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة لأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، ويجب دمجهم في المجتمع، وتدريبهم ودعمهم وتمكينهم من حقوقهم.

وأشار الدكتور يسرى شعبان عميد كلية الخدمة الاجتماعية إلى أن الهدف الأساسى لهذه الدورة التدريبية هو تعريف الطلاب بكيفية التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة فى مجال التخاطب.

 وأوضحت الدكتورة  عزة محمد مدير مركز العلاج الاجتماعى أن الدورة تضمنت عدة محاور رئيسية وهى المعرفة الشاملة عن علم التخاطب، وعلاقة التخاطب بمجال الأمومة والطفولة و بالعلوم الأخرى بالإضافة إلى معرفة مشكلات التخاطب، وأمراض الكلام، وأمراض اللغة، وكيفية وضع خطة علاجية.

 


التخاطب الشامل

جامعة حلوان

مركز العلاج الاجتماعى جامعة حلوان

مشكلات التخاطب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة حلوان: فتح باب التقديم للمدن الجامعية أغسطس المقبل

الأربعاء، 17 يوليه 2019 05:00 ص

رئيس جامعة حلوان يتفقد أعمال التطوير بكلية هندسة المطرية

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 01:27 م

جامعة حلوان تستعد لتنسيق 2019 بتجهيز 8 معامل للحاسب الآلى

الإثنين، 15 يوليه 2019 03:00 ص

ريادة الأعمال والشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا الحيوية ندوة بجامعة حلوان

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 09:42 م

إقبال على اختبار القدرات بجامعة حلوان..و300 طالب أدوا الامتحان بفنون جميلة

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 01:15 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

شاهد فى دقيقة.. أرقام المغربى أشرف بن شرقى صفقة الزمالك الجديدة

شاهد فى دقيقة.. أرقام المغربى أشرف بن شرقى صفقة الزمالك الجديدة

الظهور الأول لشخصية "ميشون" فى الموسم العاشر من The Walking Dead

الظهور الأول لشخصية "ميشون" فى الموسم العاشر من The Walking Dead

صندوق النقد الدولى يحدد 24 يوليو موعدا لاجتماع مراجعة برنامج مصر الاقتصادى

صندوق النقد الدولى يحدد 24 يوليو موعدا لاجتماع مراجعة برنامج مصر الاقتصادى

مد سداد قسط الإعلان الـ 8 و9 و10 بالإسكان الاجتماعى حتى نهاية سبتمبر

مد سداد قسط الإعلان الـ 8 و9 و10 بالإسكان الاجتماعى حتى نهاية سبتمبر

الأرصاد: غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

مستندات.. اعترافات المتهمين فى حادث قطار محطة مصر.. السائقان والمساعدان ومدير التشغيل يتعاطون حشيش وأستروكس.. مسئول الدفاتر: "بنمضى لبعض علشان ننجز".. والنيابة: الإهمال ومخالفة القانون وراء الكارثة.. الحلقة 4

مستندات.. اعترافات المتهمين فى حادث قطار محطة مصر.. السائقان والمساعدان ومدير التشغيل يتعاطون حشيش وأستروكس.. مسئول الدفاتر: "بنمضى لبعض علشان ننجز".. والنيابة: الإهمال ومخالفة القانون وراء الكارثة.. الحلقة 4

ارتفاع محفظة التمويل العقارى بالبنك الأهلى المصرى لـ7 مليارات جنيه

ارتفاع محفظة التمويل العقارى بالبنك الأهلى المصرى لـ7 مليارات جنيه

بدء التشغيل الفعلى لمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب أول أغسطس 2019

بدء التشغيل الفعلى لمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب أول أغسطس 2019

الاتحاد الأوروبى: مصر حققت إصلاحا اقتصاديا وتحولات كبيرة فى مجال الطاقة

الاتحاد الأوروبى: مصر حققت إصلاحا اقتصاديا وتحولات كبيرة فى مجال الطاقة

فيديو معلوماتى.. أسباب الالتهابات الجلدية خلال فترة الحج والوقاية منها

فيديو معلوماتى.. أسباب الالتهابات الجلدية خلال فترة الحج والوقاية منها

التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق بين المجلس العسكرى بالسودان وإعلان الحرية

التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق بين المجلس العسكرى بالسودان وإعلان الحرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة