التحالف العربى يسقط طائرة بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثى تجاه جازان

الرياض (أ ش أ)

صرح المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن تركى المالكى بأن قوات التحالف تمكنت اليوم الأربعاء، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان.

وأوضح العقيد المالكى -فى تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)- أن المليشيا الحوثية تستمر محاولاتها فى استهداف البنى التحتية المدنية والمدنيين، ما يكشف بجلاء النزعة الإجرامية لهذه الميليشيا وتماديها باستخدام الأساليب الإرهابية، وكذلك استمرار تهديدها للأمن الإقليمى والدولى.