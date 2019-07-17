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البيت الأبيض: الولايات المتحدة لن تبيع لتركيا مقاتلات "أف 35"

الأربعاء، 17 يوليه 2019 09:51 م
البيت الأبيض: الولايات المتحدة لن تبيع لتركيا مقاتلات "أف 35" صواريخ اس 400 ارشيفية
أ ش أ

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 أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن تبيع لتركيا مقاتلات "أف 35"، وذلك على خلفية صفقة صورايخ "أس-400" بين أنقرة وموسكو.
 
ونقلت قناة "الحرة" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن البيت الأبيض في بيان قوله إن :"منظومة (أس-400) التي اشترتها تركيا تسمح للاستخبارات الروسية بالحصول على معلومات حول قدرات (أف 35) المتطورة".
 
وكان الرئيس الأمربكي، دونالد ترامب انتقد أمس قرار تركيا الحصول على منظومة صواريخ اس-400 الروسية، وقال إن الولايات المتحدة لن تبيع أنقرة 100 طائرة من طراز أف-35.
 
يذكر أن الولايات المتحدة قد خيرت تركيا ما بين الحصول على صواريخ اس-400 الروسية أو طائرات أف-35 الأمريكية.

صواريخ اس 400

الولايات المتحدة

وموسكو

انقرة

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