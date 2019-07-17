البيت الأبيض: الولايات المتحدة لن تبيع لتركيا مقاتلات "أف 35"

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أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن تبيع لتركيا مقاتلات "أف 35"، وذلك على خلفية صفقة صورايخ "أس-400" بين أنقرة وموسكو.

ونقلت قناة "الحرة" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن البيت الأبيض في بيان قوله إن :"منظومة (أس-400) التي اشترتها تركيا تسمح للاستخبارات الروسية بالحصول على معلومات حول قدرات (أف 35) المتطورة".

وكان الرئيس الأمربكي، دونالد ترامب انتقد أمس قرار تركيا الحصول على منظومة صواريخ اس-400 الروسية، وقال إن الولايات المتحدة لن تبيع أنقرة 100 طائرة من طراز أف-35.

يذكر أن الولايات المتحدة قد خيرت تركيا ما بين الحصول على صواريخ اس-400 الروسية أو طائرات أف-35 الأمريكية.