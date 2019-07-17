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البنتاجون": تركيا ستخسر 9 مليارات دولار جراء تقليص صفقة طائرات "أف 35"

الأربعاء، 17 يوليه 2019 10:49 م
البنتاجون": تركيا ستخسر 9 مليارات دولار جراء تقليص صفقة طائرات "أف 35" ترامب والبنتاجون
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنها ستبدأ عملية استبعاد تركيا رسميا من برنامج الطائرة "أف-35"، مشيرة إلى قرار تركيا شراء منظومة "اس 400" سيؤثر على علاقة أنقرة بالناتو.
 
ونقلت قناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الاقتناء والدعم الذاتي إيلين لورد قولها إن تركيا ستخسر 9 مليارات دولار من جراء تقليص صفقة طائرات "أف 35"، مشيرة إلى أن الوزارة أبلغت الطيارين الأتراك الذين يتدربون في الولايات المتحدة بضرورة المغادرة بحلول 31 يوليو.
 
وقالت لورد، في مؤتمر صحفي خاص عقده البنتاجون حول هذا الأمر: "أولا، لدى الولايات المتحدة ثقة تامة ببرنامج "F-35" وسلسلة الصادرات. ثانيا، الولايات المتحدة وباقي الأطراف الشركاء في برنامج "F-35" موحدة في قرارها تعليق مشاركة تركيا فيه، وإطلاق العملية الرسمية لإبعادها من المشروع". 
 

البنتاجون

تركيا

الولايات المتحدة

أف 35

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