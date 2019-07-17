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البابا تواضروس يهنئ أوائل الثانوية العامة.. ويؤكد: التعليم يحل المشكلات

الأربعاء، 17 يوليه 2019 08:59 م
البابا تواضروس يهنئ أوائل الثانوية العامة.. ويؤكد: التعليم يحل المشكلات قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية
سارة علام

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ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء اليوم من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور مجموعة من الأباء الأساقفة والكهنة وشعب الكنيسة. 
وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني التهنئة لجميع الناجحين والمتفوقين في الشهادات الثانوية العامة والفنية، موضحا أن المشكلات التى يعاني منها المجتمع من الممكن أن تحل عن الطريق التعليم الصحيح.
ووصف البابا تواضروس المنافسة في امتحانات الثانوية العامة بأنها "صراع جميل"، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب والدارسين.
وقرأ قداسة البابا تواضروس جزءا من إنجيل القديس متى الاصحاح السابع، موضحا أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعلمنا حياة الشكر باستمرار، لافتا إلى أن المؤمنين يصلون دائما ويشكرون الله على نعمة "الستر"، وأن ستر الله يشمل جميع الناس حتى هؤلاء الذين يحيون بعيدا عنه. 
وقال قداسة البابا تواضروس الثاني، إن الله يستر على الإنسان لأنه الوحيد الذى يملك حق الغفران منذ خلق آدم، لافتا إلى أن الله هو نبع الأبوة والستر والحماية، موضحا أنه ليس من حق اى إنسان أن يدين اخيه الإنسان على أخطائه، أو أن ينقل خصوصيات الآخرين. 
وتابع قائلا، إن سر الاعتراف أحد اهم الأسرار الكنسية التى تضبط الحياة الروحية، وأنه على الكاهن ألا يفشى أى سر من التى يتلقها من المعترفين وأن الكاهن الذى يفشى أسرار الاعتراف يستوجب العقاب، داعيا إلى أن ينظر كل إنسان إلى الخير الذى لدى الآخرين لا إلى ضعفاتهم وأخطائهم.


البابا تواضروس

الكنيسة

الثانوية العامة

عظة البابا

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