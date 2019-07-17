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الاستئناف: إنشاء إدارة جنائية مستقلة خاصة بقضايا الإرهاب بإشراف شيرين فهمى

الأربعاء، 17 يوليه 2019 04:15 م
الاستئناف: إنشاء إدارة جنائية مستقلة خاصة بقضايا الإرهاب بإشراف شيرين فهمى المستشار محمد شرين فهمى
كتبت هدى أبو بكر

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قرر المستشار بدرى عبد الفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، إنشاء إدارة جنائية مستقلة تسند إليها كافة الأعمال الإدارية والفنية المتعلقة بنظر قضايا الإرهاب، بمقر مجمع محاكم طرة بالقاهرة، يعهد إليها كافة قضايا الإرهاب وكل ما يستلزمه سير العمل من مهمات وأدوات وخدمات معاونة.

وتضمن القرار إسناد الإشراف على المأمورية إلى المستشار محمد شرين فهمي الرئيس بالمحكمة، عضو المكتب الفنى، إشرافاً كاملا بالتنسيق مع رئيس محكمة استئناف القاهرة مع اعطائه كافة الصلاحيات الممنوحة لرئيس المحكمة بتحديد أدوار الانعقاد وتواريخ الجلسات وتحديد جلسات تجديد الحبس وتحديد جلسات إعادة الإجراءات في الأحكام الغيابية الصادرة، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن دوائر الإرهاب، وكل ما من شأنه تحقيق صالح العمل وسرعة الفصل في القضايا واختيار موظفي القلم الكتابى بكافة تخصصاته طبقا لمعيار حسن السمعة والكفاءة والمظهر اللائق.

 


محكمة الاستئناف

المستشار بدرى عبد الفتاح

المستشار شيرين فهمى

انشاء إدارة لقضايا الإرهاب بطرة

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