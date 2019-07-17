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الأوقاف تعمم خاطرة وطنية لإلقائها فى المساجد لنبذ الخيانة

الأربعاء، 17 يوليه 2019 03:26 م
الأوقاف تعمم خاطرة وطنية لإلقائها فى المساجد لنبذ الخيانة وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب - إسماعيل رفعت

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عممت وزارة الأوقاف خاطرة وطنية وعظية للقائها بالمساجد، تؤكد أن الانتماء الوطنى دافع كبير للإنجاز فى مختلف المجالات، وعلى جميع مؤسسات الدولة مسابقة الزمن فى ترسيخ هذا الانتماء بشتى السبل.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن الإنجازات الكبيرة تحتاج إلى دافع وحافز كبير يعين على تحقيقها، وأن الانتماء الحقيقى الصادق للوطن يعد أكبر دافع لتحقيق الإنجاز، وأننا فى حاجة ملحة إلى تعميق وترسيخ وتجذير هذا الانتماء ، ولا سيما في نفوس الناشئة والشباب، وعلى جميع مؤسسات الدولة العمل بكل السبل وفِى مسابقة للزمن من أجل ترسيخ هذا الانتماء، والذى لا شك فيه أن ذلك يحقق صالح الفرد والمجتمع والوطن بأسره، ومن لا خير لوطنه فيه فلا خير له في نفسه، ومن خان وطنه خان دينه، فأنفسنا فداء لأوطاننا تدينا ووطنية معا.

وقالت الأوقاف، لهذا أخذنا على عاتقنا فى وزارة الأوقاف مع كل قياداتها وأبنائها المخلصين أن نجعل من ترسيخ الانتماء الوطني خطا ثابتا في خطابنا الدعوي وفِي مناهجنا التدريبية و مؤتمراتنا الدولية وإصداراتنا العلمية، والتي من أهمها: كتاب مشروعية الدولة الوطنية ، وكتاب فقه الدولة وفقه الجماعة، وكتاب بناء الشخصية الوطنية، مع إعدادنا لمؤتمر دولى كبير فى سبتمبر القادم تحت عنوان : فقه بناء الدول.

 


وزاره الاوقاف

الخيانة

الانتماء الوطنى

خاطرة وعظية

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