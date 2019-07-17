الأرصاد: طقس اليوم حار على كافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 42

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس حار على السواحل الشرقية شديد الحرارة على القاهرة وجنوب البلاد نهارا، في حين يبدأ الانخفاض في درجات الحرارة غربا ويكون معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة شرقا كما تنشط على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.. كما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، بينما الرياح السطحية فيه جنوبية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية:

الصغرى العظمى

القاهرة 31 42

شبين الكوم 29 41

طنطا 28 40

دمنهور 27 35

الإسكندرية 25 32

بلطيم 26 33

مطروح 24 32

السلوم 25 33

سيوة 26 39

بورسعيد 29 35

دمياط 29 33

الزقازيق 28 41

الإسماعيلية 27 42

السويس 28 40

العريش 26 38

رفح 25 37

رأس سدر 29 42

نخل 21 43

نويبع 30 40

طابا 28 39

كاترين 21 35

الطور 28 40

شرم الشيخ 30 41

الغردقة 29 40

مرسى علم 30 38

الفيوم 30 42

بنى سويف 30 43

المنيا 28 45

أسيوط 28 45

سوهاج 29 45

قنا 29 45

الأقصر 29 45

أسوان 30 45

أبوسمبل 30 43

الوادى الجديد 28 46

شلاتين 28 40

ابو رماد 29 39

حلايب 30 36

رأس حدربة 30 35

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 27 42

المدينة 28 44

الرياض 27 43

المنامة 33 38

أبوظبى 31 40

الدوحة 32 41

الكويت 32 44

دمشق 19 38

بيروت 27 33

عمان 21 36

القدس 22 35

غزة 26 36

بغداد 27 41

مسقط 30 33

صنعاء 15 28

الخرطوم 27 38

طرابلس 21 28

تونس 21 31

الجزائر 22 29

الرباط 15 24

نواكشوط 24 28

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 15 27

اسطنبول 19 26

اسلام اباد 26 33

نيودلهى 27 32

جاكرتا 22 32

بكين 23 31

كوالالمبور 24 32

طوكيو 23 27

أثينا 20 28

روما 16 31

باريس 15 28

مدريد 20 34

برلين 14 23

لندن 16 24

مونتريال 16 27

موسكو 14 19

نيويورك 24 33

واشنطن 24 36