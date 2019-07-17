اضبط مخالفة.. ورد النيل يغطى مساحات من نهر النيل ويمتص المياه شمال بنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

يشكو أهالى مركز الواسطى شمال بنى سويف، من تغطية نبات ورد النيل مساحة من مياه النيل، ما يتسبب فى فقد الكثير من المياه التى تستخدم فى الشرب ورى الأراضى الزراعية .

ويقول فراج عبدالسلام، أحد الأهالى مركز الواسطى: "ورد النيل أو "ياسنت الماء"، نبات مائى لديه القدرة على امتصاص كميات كبيرة من المياه، وتكسو تجمعات ورد النيل مساحات من النهر، خاصة عند الشيخ زارع بقرية زاوية المصلوب بمركز الواسطى، حتى أننا لا نرى المياه فى هذه المنطقة بسبب هذه التجمعات، التى يجب رفعها أول بأول، وأرسلنا العديد من الشكاوى الى مديرية الرى والوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى دون جدوى".

وأضاف محمد فاروق أحد المواطنين بمركز الواسطى: "برغم معاناة قرى مركز الواسطى من عدم وصول مياه الرى والشرب إلى الأراضى الزراعية والمنازل إلا أن المسئولين يتركون تجمعات ورد النيل التى تمتص المياه، دون رفعها وتنظيف المجرى المائى حفاظا على كل قطرة مياه، والاستفادة منها فى ظل توجيهات الحكومة بضرورة ترشيد الاستهلاك للحفاظ على مياه نهر النيل.



ورد النيل يغطى مساحات من نهر النيل ويمتص المياه شمال بنى سويف



ورد النيل يغطى مساحات من نهر النيل ويمتص المياه شمال بنى سويف



ورد النيل يغطى مساحات من نهر النيل ويمتص المياه شمال بنى سويف



ورد النيل يغطى مساحات من نهر النيل ويمتص المياه شمال بنى سويف



ورد النيل يغطى مساحات من نهر النيل ويمتص المياه شمال بنى سويف