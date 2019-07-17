سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 17 يوليه 2019 04:31 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

اضبط مخالفة.. ورد النيل يغطى مساحات من نهر النيل ويمتص المياه شمال بنى سويف

الأربعاء، 17 يوليه 2019 03:28 م
اضبط مخالفة.. ورد النيل يغطى مساحات من نهر النيل ويمتص المياه شمال بنى سويف ورد النيل يغطى مساحات من نهر النيل ويمتص المياه شمال بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يشكو أهالى مركز الواسطى شمال بنى سويف، من تغطية  نبات ورد النيل مساحة من مياه النيل، ما يتسبب فى فقد الكثير من المياه التى تستخدم فى الشرب ورى الأراضى الزراعية .

ويقول فراج عبدالسلام، أحد الأهالى مركز الواسطى: "ورد النيل أو "ياسنت الماء"، نبات مائى لديه القدرة على امتصاص كميات كبيرة من المياه، وتكسو تجمعات ورد النيل مساحات من النهر، خاصة عند الشيخ زارع  بقرية زاوية المصلوب بمركز الواسطى، حتى أننا لا نرى المياه فى هذه المنطقة بسبب هذه التجمعات، التى يجب رفعها أول بأول، وأرسلنا العديد من الشكاوى الى مديرية الرى والوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى دون جدوى".

وأضاف محمد فاروق أحد المواطنين بمركز الواسطى: "برغم معاناة  قرى مركز الواسطى من عدم وصول مياه الرى والشرب  إلى الأراضى الزراعية والمنازل إلا أن المسئولين يتركون تجمعات ورد النيل التى تمتص المياه، دون رفعها وتنظيف المجرى المائى حفاظا على كل قطرة مياه، والاستفادة منها فى ظل توجيهات الحكومة بضرورة ترشيد الاستهلاك للحفاظ على مياه نهر النيل.

ورد النيل يغطى مساحات من نهر النيل ويمتص المياه شمال بنى سويف (4)
ورد النيل يغطى مساحات من نهر النيل ويمتص المياه شمال بنى سويف 

 

ورد النيل يغطى مساحات من نهر النيل ويمتص المياه شمال بنى سويف (5)
ورد النيل يغطى مساحات من نهر النيل ويمتص المياه شمال بنى سويف

 

ورد النيل يغطى مساحات من نهر النيل ويمتص المياه شمال بنى سويف (6)
ورد النيل يغطى مساحات من نهر النيل ويمتص المياه شمال بنى سويف

 

ورد النيل يغطى مساحات من نهر النيل ويمتص المياه شمال بنى سويف (1)
ورد النيل يغطى مساحات من نهر النيل ويمتص المياه شمال بنى سويف

 

ورد النيل يغطى مساحات من نهر النيل ويمتص المياه شمال بنى سويف (2)
ورد النيل يغطى مساحات من نهر النيل ويمتص المياه شمال بنى سويف

 

ورد النيل يغطى مساحات من نهر النيل ويمتص المياه شمال بنى سويف (3)
ورد النيل يغطى مساحات من نهر النيل ويمتص المياه شمال بنى سويف

ورد النيل

تجمعات ورد النيل

بنى سويف

امتصاص مياه النيل

نهر النيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع يكشف وخبراء الإدمان يطالبون بالرقابة.. عيادات بيطرية باب خلفى للحصول على مكونات الأستروكس.. مدمنون يعوضون المخدرات بأدوية تهدئة الحيوانات.. ونقابة البيطريين: حقن الزيلازين تستخدم فى صناعة الأستروكس

اليوم السابع يكشف وخبراء الإدمان يطالبون بالرقابة.. عيادات بيطرية باب خلفى للحصول على مكونات الأستروكس.. مدمنون يعوضون المخدرات بأدوية تهدئة الحيوانات.. ونقابة البيطريين: حقن الزيلازين تستخدم فى صناعة الأستروكس

صحيفة The Insider تطرح سؤالاً محرجًا: ماذا يحدث إذا وقع الطلاق بين ميلانيا وترامب.. منصب السيدة الأولى سيكون شاغرًا.. الرئيس سيلجأ إلى ابنته إيفانكا.. وتقارير: ميلانيا غيرت اتفاقات الزواج لحظة دخول البيت الأبيض

صحيفة The Insider تطرح سؤالاً محرجًا: ماذا يحدث إذا وقع الطلاق بين ميلانيا وترامب.. منصب السيدة الأولى سيكون شاغرًا.. الرئيس سيلجأ إلى ابنته إيفانكا.. وتقارير: ميلانيا غيرت اتفاقات الزواج لحظة دخول البيت الأبيض

لطلاب المرحلة الأولى.. تعرف على مكان الرقم السرى بشهادة الثانوية العامة

لطلاب المرحلة الأولى.. تعرف على مكان الرقم السرى بشهادة الثانوية العامة

تايم: ترامب وهارى وميجان ضمن الـ25 الأكثر تأثيرا على الإنترنت

تايم: ترامب وهارى وميجان ضمن الـ25 الأكثر تأثيرا على الإنترنت

تطبيق FaceApp يثير قلق الخبراء: يجمع الصور والبيانات دون إذن

تطبيق FaceApp يثير قلق الخبراء: يجمع الصور والبيانات دون إذن

المالية: "مصر هتبقى دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن"

المالية: "مصر هتبقى دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن"

"مولد" مدرب الفراعنة الجديد يشتعل فى الكرة المصرية.. حسن شحاتة ينافس حسام حسن.. البدرى يظهر من بعيد.. نقص الخبرة يبعد المجتهد عماد النحاس.. إيهاب جلال ضمن طابور المرشحين.. والمدرب الأجنبى يظهر فى الصورة

"مولد" مدرب الفراعنة الجديد يشتعل فى الكرة المصرية.. حسن شحاتة ينافس حسام حسن.. البدرى يظهر من بعيد.. نقص الخبرة يبعد المجتهد عماد النحاس.. إيهاب جلال ضمن طابور المرشحين.. والمدرب الأجنبى يظهر فى الصورة

مقتل نائب القنصل العام التركى و2 من مرافقيه فى إطلاق نار بأربيل

مقتل نائب القنصل العام التركى و2 من مرافقيه فى إطلاق نار بأربيل

موجز 1.. غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

موجز 1.. غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

شاهد فى دقيقة.. أرقام المغربى أشرف بن شرقى صفقة الزمالك الجديدة

شاهد فى دقيقة.. أرقام المغربى أشرف بن شرقى صفقة الزمالك الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة