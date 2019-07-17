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اضبط مخالفة.. تلال القمامة تحاصر مستشفى عزبة البرج المركزى بدمياط

الأربعاء، 17 يوليه 2019 02:00 ص
اضبط مخالفة.. تلال القمامة تحاصر مستشفى عزبة البرج المركزى بدمياط القمامة تحاصر المستشفى
فريق المحافظات

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تحولت الشوارع المحيطة بمستشفى عزبة البرج المركزى بمحافظة دمياط ، إلى مقالب للقمامة وملأت القمامة الشوارع، مما ترتب عليه انتشار الحيوانات الضالة والذباب والحشرات دون تدخل من مسئولى المجلس .

ورصد" اليوم السابع" تراكم أكوام القمامة على أبواب المستشفى ، ولجأ الأهالى إلى إلقاء القمامة فى حرم الطريق لعدم وجود صناديق قمامة ، الأمر الذى نتج عنه انبعاث روائح كريهة من القمامة، وانتشار الحيوانات الضالة، وانتشار الناموس والذباب.

وطالب الأهالى الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالتدخل لشن حملات نظافة مستمرة بالمنطقة لرفع تراكمات القمامة أولا بأول.

 

 


محافظه دمياط

أخبار المحافظات

أخبار مصر

منال عوض

مستشفى عزبة البرج المركزى

انتشار القمامة

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