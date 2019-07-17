ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية فى نيبال إلى 83 شخصا

كاتمندو (أ ش أ)

أعلن مسئولون فى نيبال ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التى تضرب منطقة جنوب آسيا، إلى 83 حالة وفاة على الأقل.

وذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، أنه تم إرسال أكثر من 42 ألفا من أفراد الشرطة والجيش للمشاركة فى جهود الإغاثة والإنقاذ، مشيرة إلى أنه تم إجلاء أكثر من 17 ألف شخص من منازلهم ونقلهم إلى مخيمات إيواء.

وفى الهند، ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات فى ولايتى "بيهار" و"آسام" إلى 29 حالة وفاة، كما تضرر أكثر من 7ر6 مليون شخص جراء هذه الفيضانات.

وتسببت الفيضانات العارمة فى مصرع 28 شخصا فى باكستان و16 شخصا فى بنجلاديش.

يشار إلى أن دول جنوب آسيا تشهد أمطارا موسمية منذ بداية شهر يونيو وتستمر إلى سبتمبر من كل عام، وتنتج عنها فيضانات تؤدى إلى إلحاق الضرر والدمار فى الأبنية.