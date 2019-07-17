اختلفوا على حصيلة المسروقات.. المشدد 7 سنوات لعاطلين قتلوا صديقهم فى المرج

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلان بالسجن المشدد 7 سنوات، بتهمة طعن صديقهم بسلاح أبيض مما أسفر عن مصرعه فى المرج، بسبب خلافهم على تقسيم مبلغ مالى حصيلة واقعة سرقة.

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم "ياسر.ا عاطل، وعبده.م عاطل"ارتكبوا جريمتهم بسبب خلافهم مع المجنى عليه على مبلغ مالى حصيلة سرقة متعلقات موظف (هاتف محمول ومبلغ مالى).

وجاء فى قرار الإحالة قيام المتهم بضرب المجنى عليه "فؤاد.س " عاطل بعد أن نشب خلاف بينهما فى مسكن المتهم الثانى، وانقض عليه المتهم الأول مسددا له طعنه بسلاح أبيض "سكين" وتعدى عليه المتهم الثانى بالضرب، وأحدثوا به إصابته والتى أودت بحياته.

وكان قسم شرطة المرج تلقى بلاغا بنشوب مشاجرة، وسقوط قتيل، وبالانتقال لمكان الواقعة تبين أن المتهم هو صديق المجنى عليهما، وتشاجروا معا، وتم ضبطمها، واعترفوا ارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.