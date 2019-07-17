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احذر.. فصيلة دمك قد تزيد من فرص الإصابة بنوبة قلبية.. اعرف العلاقة

الأربعاء، 17 يوليه 2019 01:00 م
احذر.. فصيلة دمك قد تزيد من فرص الإصابة بنوبة قلبية.. اعرف العلاقة فصائل الدم وعلاقتها بالنوبات القلبية
كتبت إيناس البنا

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تعتبر أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الأول للوفاة في العالم لكل من الرجال والنساء، وهناك طرق لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنظام الغذائى وأسلوب الحياة، ولكن  عندما يتعلق الأمر بالوراثة، فهذه قصة مختلفة.

وفقًا للاتحاد العالمي للقلب " world-heart-federation "، فإن وجود قريب من الدرجة الأولى يعاني من نوبة قلبية أو سكتة دماغية، أو مرض السكر، أو يعاني من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكولسترول في الدم، يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ولكن الآن تضيف دراسة جديدة فصيلة دمك إلى قائمة عوامل الخطر التي لا رجعة فيها والتي تؤثر على صحة قلبك،  فصائل الدم في خطر تشمل A و B و AB.

ووجد الباحثون أن الأفراد الذين يعانون من فصيلة دم غير O لديهم خطر أكبر بنسبة 9 % من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وخاصة النوبات القلبية، من أولئك الذين لديهم فصيلة الدم O.

فصائل الدم
فصائل الدم

 

لا يوجد تفسير واضح حول سبب وجود هذا الرابط، ويلزم إجراء مزيد من الدراسات للعثور على هذه الإجابة، ويشير الباحثون إلى أن أحد الأسباب هو أن الأشخاص الذين لديهم أنواع دم غير O لديهم تركيز أعلى من عامل von Willebrand ، وهو بروتين تخثر الدم الذي قد يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية، أيضا من المعروف أيضًا أن فصائل الدم غير O تحتوي على نسبة عالية من الكولسترول في الدم، وخاصة تلك التي تحتوي على فصيلة الدم A.

 


نوبة قلبية

فصائل الدم

الكولسترول

الامراض القلبية

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