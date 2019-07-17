إيران تترجع مجددا عن التفاوض على الباليستي.. صواريخنا خط أحمر

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أكدت الرئاسة الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن إيران لا تتفاوض على منظوماتها الدفاعية، وأن قدراتها الدفاعية خط أحمر، وذلك بعد أن اشترط وزير خارجيتها الذى يزور نيويورك لحضور أعمال الأمم المتحدة وقف واشنطن بيع أسلحة للشرق الأوسط ومقابل التفاوض على الباليستى.

وقال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، إن "رفع العقوبات عن طهران سيكون فرصة أمام الأمريكيين"، مضيفا أن تصريحات الإدارة الأمريكية متناقضة.

وأوضح أن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي ورفعها العقوبات سيتيح لها فرصة لأن تكون جزءا من الدول 5+1.

وكانت أكدت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة رفض طهران التفاوض حول برنامجها للصواريخ الباليستية مع أي جهة وتحت أي ظرف.

كما حذر المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أمس من أن طهران ستواصل حتما الحد من تعهداتها بموجب الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي الذي تم التوصل إليه في 2015.

وقال خامنئي: "هذه ليست سوى البداية في الحد من تعهداتنا، وهذه الآلية ستتواصل حتما"، متهما "الأوروبيين بعدم الإيفاء بأي من تعهداتهم".