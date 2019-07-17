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الأربعاء، 17 يوليه 2019 10:58 م
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إنهيار جزئي لمنزل دون إصابات أو وفيات فى أسيوط

الأربعاء، 17 يوليه 2019 09:31 م
إنهيار جزئي لمنزل دون إصابات أو وفيات فى أسيوط انهيار عقار
أسيوط- هيثم البدرى

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انهار قبل قليل منزل مكون من طابقين بعزبة الجيش التابعة لقرية منقباد بمركز أسيوط دون حدوث إصابات أو وفيات.
 
كان اللواء زكريا صالح حكمدار مديرية أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من أهالي عزبة الجيش التابعة لقرية منقباد بمركز أسيوط يفيد بحدوث إنهيار جزئي لمنزل مكون من طابقين  بعزبة الجيش التابعة لمركز  أسيوط ، وبالإنتقال تبين صحة البلاغ وتبين إنهيار جزئي فى  المنزل دون حدوث إصابات أو وفيات وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة
 
 
 

انهيار منزل

مركز شرطة اسيوط

انهيار منزل باسيوط

قرية منقباد

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