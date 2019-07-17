إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة فى ثانى أيام تقديم التظلمات ببنها

واصل مقر تلقى طلبات التظلمات فى نتائج طلاب الشهادة الثانوية العامة بمحافظة القليوبية بمدرسة بنها التجارية المتقدمة، استقبال الطلاب وأولياء الأمور، لتسجيل الطلبات الخاصة بهم تحت إشراف لجنة من وزارة التربية والتعليم، حيث شهد المقر زحام شديد جدا من الطلاب خلال اليوم الثانى لتقديم طلبات التظلم.

وفى هذا السياق أكد طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه جرى توفير مظلات لحماية والطلاب وأهاليهم من ارتفاع درجات الحرارة والتيسير عليهم، خلال عملية تسجيل طلبات التظلم الخاصة بهم، والعمل على الانتهاء منها بأسرع وقت ممكن وفقا للجدول الذى حددته الوزارة.

وكان قد أعلن نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ومدير عام الإدارة العامة للامتحانات، خالد عبد الحكم، أن تظلمات الثانوية العامة 2019 تبدأ غداَ الثلاثاء المقبل الموافق 16 يوليو الجارى، وفقا للإجراءات التى حددتها الوزارة فى 6 خطوات.