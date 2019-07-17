سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 17 يوليه 2019 06:35 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة فى ثانى أيام تقديم التظلمات ببنها

الأربعاء، 17 يوليه 2019 06:24 م
إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة فى ثانى أيام تقديم التظلمات ببنها طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصل مقر تلقى طلبات التظلمات فى نتائج طلاب الشهادة الثانوية العامة بمحافظة القليوبية بمدرسة بنها التجارية المتقدمة، استقبال الطلاب وأولياء الأمور، لتسجيل الطلبات الخاصة بهم تحت إشراف لجنة من وزارة التربية والتعليم، حيث شهد المقر زحام شديد جدا من الطلاب خلال اليوم الثانى لتقديم طلبات التظلم.

 

وفى هذا السياق أكد طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه جرى توفير مظلات لحماية والطلاب وأهاليهم من ارتفاع درجات الحرارة والتيسير عليهم، خلال عملية تسجيل طلبات التظلم الخاصة بهم، والعمل على الانتهاء منها بأسرع وقت ممكن وفقا للجدول الذى حددته الوزارة.

 

وكان قد أعلن نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ومدير عام الإدارة العامة للامتحانات، خالد عبد الحكم، أن تظلمات الثانوية العامة 2019 تبدأ غداَ الثلاثاء المقبل الموافق 16 يوليو الجارى، وفقا للإجراءات التى حددتها الوزارة فى 6 خطوات.

 


اخبار القليوبية

تعليم القليوبية

تظلمات الثانوية العامة

الثانوية العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قصة مثيرة.. مشجع وصل القاهرة من زيمبابوى سيرا على الأقدام لحضور كأس أفريقيا

قصة مثيرة.. مشجع وصل القاهرة من زيمبابوى سيرا على الأقدام لحضور كأس أفريقيا

اليوم السابع يكشف وخبراء الإدمان يطالبون بالرقابة.. عيادات بيطرية باب خلفى للحصول على مكونات الأستروكس.. مدمنون يعوضون المخدرات بأدوية تهدئة الحيوانات.. ونقابة البيطريين: حقن الزيلازين تستخدم فى صناعة الأستروكس

اليوم السابع يكشف وخبراء الإدمان يطالبون بالرقابة.. عيادات بيطرية باب خلفى للحصول على مكونات الأستروكس.. مدمنون يعوضون المخدرات بأدوية تهدئة الحيوانات.. ونقابة البيطريين: حقن الزيلازين تستخدم فى صناعة الأستروكس

صحيفة The Insider تطرح سؤالاً محرجًا: ماذا يحدث إذا وقع الطلاق بين ميلانيا وترامب.. منصب السيدة الأولى سيكون شاغرًا.. الرئيس سيلجأ إلى ابنته إيفانكا.. وتقارير: ميلانيا غيرت اتفاقات الزواج لحظة دخول البيت الأبيض

صحيفة The Insider تطرح سؤالاً محرجًا: ماذا يحدث إذا وقع الطلاق بين ميلانيا وترامب.. منصب السيدة الأولى سيكون شاغرًا.. الرئيس سيلجأ إلى ابنته إيفانكا.. وتقارير: ميلانيا غيرت اتفاقات الزواج لحظة دخول البيت الأبيض

لطلاب المرحلة الأولى.. تعرف على مكان الرقم السرى بشهادة الثانوية العامة

لطلاب المرحلة الأولى.. تعرف على مكان الرقم السرى بشهادة الثانوية العامة

تايم: ترامب وهارى وميجان ضمن الـ25 الأكثر تأثيرا على الإنترنت

تايم: ترامب وهارى وميجان ضمن الـ25 الأكثر تأثيرا على الإنترنت

تطبيق FaceApp يثير قلق الخبراء: يجمع الصور والبيانات دون إذن

تطبيق FaceApp يثير قلق الخبراء: يجمع الصور والبيانات دون إذن

المالية: "مصر هتبقى دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن"

المالية: "مصر هتبقى دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن"

"مولد" مدرب الفراعنة الجديد يشتعل فى الكرة المصرية.. حسن شحاتة ينافس حسام حسن.. البدرى يظهر من بعيد.. نقص الخبرة يبعد المجتهد عماد النحاس.. إيهاب جلال ضمن طابور المرشحين.. والمدرب الأجنبى يظهر فى الصورة

"مولد" مدرب الفراعنة الجديد يشتعل فى الكرة المصرية.. حسن شحاتة ينافس حسام حسن.. البدرى يظهر من بعيد.. نقص الخبرة يبعد المجتهد عماد النحاس.. إيهاب جلال ضمن طابور المرشحين.. والمدرب الأجنبى يظهر فى الصورة

مقتل نائب القنصل العام التركى و2 من مرافقيه فى إطلاق نار بأربيل

مقتل نائب القنصل العام التركى و2 من مرافقيه فى إطلاق نار بأربيل

موجز 1.. غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

موجز 1.. غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة