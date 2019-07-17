إعدام عامل بتهمة قتل زوجته بسبب الخيانة فى منشأة ناصر

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالدائرة 27 جيزة، برئاسة المستشار محمد شريف طاهر، بإعدام عامل "صنايعي كاوتش"، بتهمة قتل زوجته، بسبب الخيانة الزوجية له مع آخر، فى منشأة ناصر.

جاء فى تحقيقات النيابة، أن المتهم "عبدالحميد.ع. ح" 45 عامًا، صنايعي كاوتش، قتل زوجته المجني عليها "خيرية. م. م" عمدًا بغير قصد إثر خلاف نشب بينهما فأسدل سكينا من مسكنه وسدد لها ضربتين، قاصدًا من ذلك إزهاق روحها محدثًا إصابتها التى أودت بحياتها، كما أحرز بقصد التعاطى جوهر الترامادول المخدر.

وجاء فى أقوال "إيمان. أ. س" ربة منزل، أمام النيابة العامة، إنها خرجت من مسكنها المجاور لمسكن المجنى عليها فأبصرت المتهم يقف أمام المجنى عليها ويلوح بسكين تجاه المجنى عليها، وما أن شاهدها حتى أخفى السكين، فطلبت منه أن تطمئن على المجنى عليها فتوجهت نحوها فوجدتها مصابة بالمنطقة اليسرى من الصدر والوجه.

وجاء فى أقوال "محمود. م. ع" صبى ترزى، أمام النيابة العامة، إنه عقب خلاف انتهى بين والده المتهم والمجنى عليها والدته، أبصره يتعاطى بعض الأقراص المخدرة وبعد مرور حوالى ساعتين تناهى إلى سمعه صياح أسفل عقار مسكنه فتوجه نحوهم ليجد المجنى عليها مسجاة على ظهرها ويغطيها الدماء وحاول إفاقتها لكنها لم تستجب.

وتوصلت تحريات "مصطفى عياض محمد" ملازم أول بقسم شرطة منشأة ناصر، إنه على أثر خلافات زوجية بين المتهم والمجنى عليها نشبت بينهما مشادة كلامية على أثرها قررت له المجنى عليها بوجود علاقة غير شرعية مع آخر فاستشاط غضبًا وانتزع سلاح أبيض "سكين" وتوجه نحوها وسدد طعنتين لها محدثًا إصابتها التى أودت بحياتها.