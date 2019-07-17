إحالة 38 طبيبا للتحقيق بكفر شكر بالقليوبيه بسبب الإهمال والغياب عن العمل

أحال محمد الحسيني رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، 38 طبيبا وصيدليا بالمستشفى المركزى والعيادات الخارجية بالمدينة إلى التحقيق، بسبب الإهمال وعدم التواجد فى مواعيد العمل الرسمية.
وأضاف رئيس المدينة،أن عدم تواجد الأطباء فى مواعيد العمل الرسمية داخل المستشفى المركزى والعيادات الخارجية ليست المرة الأولى خلال مرور لجنة المتابعة، مشيرا إلى وجود تكدث للمرضى انتظارا لحضور الأطباء والصيادلة للكشف وصرف العلاج المقرر لهم من قبل الأطباء المتخصصين.
وأوضح إنه توجد لجنة متخصصة من ادارة المتابعة بمجلس المدينة للمرور اليومي على الوحدات الصحية والمصالح الخدمية لمتابعة خط سير العمل ومدى تواجد الموظفين والأطباء .
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