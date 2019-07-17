إحالة مالك حمام سباحة شعبى للمحاكمة بتهمة وفاة طفل صعقا بالكهرباء

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة المرج برئاسة أحمد شديد بإحالة مالك حمام سباحة شعبى للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح، بتهمة غرق طفل صعقا بالكهرباء.

البداية بتلقى قسم شرطة المرج، بلاغا بوفاة طفل صعقا بالكهرباء داخل حمام سباحة شعبى، أنشأه تاجر داخل قطعة أرض فضاء لتأجيره للأطفال.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن المجنى عليه طفل يبلغ من العمر 14 سنة خرج من حمام السباحة ووقع على سلك كهرباء موصل بثلاجة مشروبات غازية، مما أدى إلى وفاته فى الحال نتيجة صعقه بالكهرباء.