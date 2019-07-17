أمير الكويت يتلقى رسالة خطية من الرئيس جيبوتى تتعلق بالعلاقات الثنائية

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تلقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الأربعاء، رسالة خطية من الرئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتنميتها في شتى المجالات.

وسلم الرسالة الى أمير الكويت بقصر بيان، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم حكومة جيبوتي محمود علي يوسف، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم حكومة جيبوتي محمود علي يوسف، قد وصل إلى الكويت في وقت سابق اليوم، في زيارة رسمية يلتقي خلالها عدد من المسؤولين الكويتيين.