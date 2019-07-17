أمن المنيا يضبط 6 قطع سلاح ناري وينفذ 1277 حكما قضائيا خلال حملة مكبرة

فريق المحافظات

نجحت الأجهزة الأمنية بالمنيا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في ضبط عدد من المتهمين بالاتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة، والمواد المخدرة، وضبط آخرين هاربين من تنفيذ أحكام.

تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء مجدي سالم، مدير إدارة البحث الجنائي يفيد تمكن حملة مكبرة من إلقاء القبض على 6 متهمين بحوزتهم، أسلحة نارية غير مرخصة، وضبط متهم آخر يتاجر بالمواد المخدرة وبحوزة 30 جرام حشيش، و 4 جرام هيروين.

من جانب آخر تمكنت وحدة تنفيذ الأحكام من تنفيذ 1277 حكم قضائي، وضبط هارين من تنفيذ الأحكام، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.