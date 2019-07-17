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أمن الجيزة يكشف غموض العثور على جثة شاب بترعة بأبو النمرس

الأربعاء، 17 يوليه 2019 01:20 ص
أمن الجيزة يكشف غموض العثور على جثة شاب بترعة بأبو النمرس جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، غموض العثور على جثة شاب ملقاة بترعة بأبو النمرس، حيث تبين أن عاطلين استدرجاه بحجة توصيلهما بسيارته، وقتلاه وتخلصا من جثته بالترعة، للاستيلاء على السيارة،  وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين. 
 
تلقى مركز شرطة أبو النمرس بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بترعة تابعة لدائرة المركز. 
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن الجثة لشاب، تم التوصل لهويته، وأن عاطلين وراء قتله لسرقة سيارته. 
وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، حيث استدرجا الضحية بحجة توصيلهما، ثم خنقاه، وتخلصا من جثته بالترعة، واستوليا على سيارته. 
 
حرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 

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قتل شاب

سرقة سيارة

أبو النمرس

أمن الجيزة

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