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أمن الجيزة يضبط المتهم بقتل سائق لسرقة سيارته بمدينة 6 أكتوبر

الأربعاء، 17 يوليه 2019 11:32 م
أمن الجيزة يضبط المتهم بقتل سائق لسرقة سيارته بمدينة 6 أكتوبر جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على المتهم، بقتل سائق وسرقة سيارته بمدينة 6 أكتوبر، وتبين أن المتهم عامل، استدرج الضحية، وسدد له عدة طعنات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا يفيد العثور على أحد الأشخاص مفارقا الحياة، نتيجة إصابته بعدة طعنات. وكشفت تحريات المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، أن المجنى عليه يعمل سائق سيارة نقل.

وتوصلت التحريات إلى أن عامل استدرج المجنى عليه، بحجة نقل بضاعة خاصة به، ثم سدد له عدة طعنات، واستولى على السيارة وفر هاربا.

وبإعداد عدة أكمنة، تمكن المقدم محمد داود من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 


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مدينة 6 أكتوبر

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أمن الجيزة

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