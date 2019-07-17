أمريكا غير متأكدة من ظروف سحب ناقلة نفط إلى المياه الإيرانية

رويترز

قال مسؤولون أمريكيون إنهم ليسوا واثقين مما إذا كانت إيران احتجزت ناقلة نفط وسحبتها إلى المياه الإيرانية أم أنها أنقذتها بعد أن واجهت عطلا فنيا مثلما تؤكد طهران، مما يخلق حالة من الغموض فى وقت تتصاعد فيه التوترات فى الخليج.

واختفت الناقلة (رياح) من على خرائط رصد حركة السفن عندما أغلق جهاز الإرسال بها في مضيق هرمز يوم 14 يوليو. وكان آخر موقع رصدت فيه قبالة ساحل جزيرة قشم الإيرانية فى المضيق.

وتقول إيران إنها سحبت سفينة إلى مياهها الإقليمية من المضيق بعد أن أرسلت إشارة استغاثة. ولم تذكر طهران اسم السفينة لكن (الرياح) هى السفينة الوحيدة التى يطابق سجل حركتها ما جرى وصفه.

وقال مسؤول أمريكى طلب عدم الكشف عن هويته إنه يبدو أن الناقلة فى المياه الإقليمية الإيرانية، لكن من غير الواضح ما إذا كان ذلك لأن إيران تحتجزها أم لأنها أنقذتها.

ويأتى هذا الغموض فى وقت دعت فيه واشنطن إلى تأمين أكبر للسفن فى الخليج.

وكانت إيران قد هددت بالرد على احتجاز بريطانيا لناقلة نفط إيرانية اتهمتها بانتهاك العقوبات المفروضة على سوريا. ووصف الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الخطوة البريطانية بأنها "قرصنة".

كما حملت الولايات المتحدة إيران المسؤولية عن هجمات على ناقلات في الخليج منذ مايو أيار، وهو ما تنفيه طهران.