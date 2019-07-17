سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 17 يوليه 2019 03:31 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

أمريكا غير متأكدة من ظروف سحب ناقلة نفط إلى المياه الإيرانية

الأربعاء، 17 يوليه 2019 02:46 م
أمريكا غير متأكدة من ظروف سحب ناقلة نفط إلى المياه الإيرانية ناقلة نفط
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مسؤولون أمريكيون إنهم ليسوا واثقين مما إذا كانت إيران احتجزت ناقلة نفط وسحبتها إلى المياه الإيرانية أم أنها أنقذتها بعد أن واجهت عطلا فنيا مثلما تؤكد طهران، مما يخلق حالة من الغموض فى وقت تتصاعد فيه التوترات فى الخليج.

واختفت الناقلة (رياح) من على خرائط رصد حركة السفن عندما أغلق جهاز الإرسال بها في مضيق هرمز يوم 14 يوليو. وكان آخر موقع رصدت فيه قبالة ساحل جزيرة قشم الإيرانية فى المضيق.

وتقول إيران إنها سحبت سفينة إلى مياهها الإقليمية من المضيق بعد أن أرسلت إشارة استغاثة. ولم تذكر طهران اسم السفينة لكن (الرياح) هى السفينة الوحيدة التى يطابق سجل حركتها ما جرى وصفه.

وقال مسؤول أمريكى طلب عدم الكشف عن هويته إنه يبدو أن الناقلة فى المياه الإقليمية الإيرانية، لكن من غير الواضح ما إذا كان ذلك لأن إيران تحتجزها أم لأنها أنقذتها.

ويأتى هذا الغموض فى وقت دعت فيه واشنطن إلى تأمين أكبر للسفن فى الخليج.

وكانت إيران قد هددت بالرد على احتجاز بريطانيا لناقلة نفط إيرانية اتهمتها بانتهاك العقوبات المفروضة على سوريا. ووصف الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الخطوة البريطانية بأنها "قرصنة".

كما حملت الولايات المتحدة إيران المسؤولية عن هجمات على ناقلات في الخليج منذ مايو أيار، وهو ما تنفيه طهران.

 

إيران

ناقلة نفط

ناقلة نفط إيرانية

أمريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المالية: "مصر هتبقى دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن"

المالية: "مصر هتبقى دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن"

موجز 1.. غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

موجز 1.. غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

شاهد فى دقيقة.. أرقام المغربى أشرف بن شرقى صفقة الزمالك الجديدة

شاهد فى دقيقة.. أرقام المغربى أشرف بن شرقى صفقة الزمالك الجديدة

الظهور الأول لشخصية "ميشون" فى الموسم العاشر من The Walking Dead

الظهور الأول لشخصية "ميشون" فى الموسم العاشر من The Walking Dead

صندوق النقد الدولى يحدد 24 يوليو موعدا لاجتماع مراجعة برنامج مصر الاقتصادى

صندوق النقد الدولى يحدد 24 يوليو موعدا لاجتماع مراجعة برنامج مصر الاقتصادى

مد سداد قسط الإعلان الـ 8 و9 و10 بالإسكان الاجتماعى حتى نهاية سبتمبر

مد سداد قسط الإعلان الـ 8 و9 و10 بالإسكان الاجتماعى حتى نهاية سبتمبر

الأرصاد: غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

مستندات.. اعترافات المتهمين فى حادث قطار محطة مصر.. السائقان والمساعدان ومدير التشغيل يتعاطون حشيش وأستروكس.. مسئول الدفاتر: "بنمضى لبعض علشان ننجز".. والنيابة: الإهمال ومخالفة القانون وراء الكارثة.. الحلقة 4

مستندات.. اعترافات المتهمين فى حادث قطار محطة مصر.. السائقان والمساعدان ومدير التشغيل يتعاطون حشيش وأستروكس.. مسئول الدفاتر: "بنمضى لبعض علشان ننجز".. والنيابة: الإهمال ومخالفة القانون وراء الكارثة.. الحلقة 4

ارتفاع محفظة التمويل العقارى بالبنك الأهلى المصرى لـ7 مليارات جنيه

ارتفاع محفظة التمويل العقارى بالبنك الأهلى المصرى لـ7 مليارات جنيه

بدء التشغيل الفعلى لمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب أول أغسطس 2019

بدء التشغيل الفعلى لمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب أول أغسطس 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة