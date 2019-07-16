5 خرافات ارتبطت بمرض السكر أهمها بعض الأعشاب والفواكه تشفى منه

كتبت أمل علام

كشف الاتحاد الفيدرالى للسكر، أن هناك بعض الخرافات التى يصدقها الناس، ارتبطت بمرض السكر ، ولكن غالبا فان هذه الخرافات لا تمت للحقيقة بصلة، فغالبا ما يتم اغفال العقل، والوقائع حول مرض السكري للرأى والخرافات في العديد من المجتمعات في جميع أنحاء العالم.



5 خرافات ارتبطت بمرض السكر

وحدد الاتحاد الفيدرالى للسكر أهم 5 خرافات حول مرض السكري والحقيقة وراء كل واحدة منه:

الأولى: تناول السكر يسبب مرض السكري

والحقيقة أن السكر لا يسبب مرض السكري ، فمن الواضح أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري يتناولون الكثير من السكر، قد يبدو هذا منطقيًا، ولكن يتم تحويل 100 % من الكربوهيدرات التي نأكلها (الحبوب والفواكه ومنتجات الألبان وحتى الخضراوات) إلى جلوكوز للطاقة، يفتح الانسولين خلايانا حتى يتمكن الجلوكوز من الدخول إلى الداخل، في النوع الأول من داء السكري، وهو مرض مناعي ذاتي، يتم تدمير الخلايا التي تنتج الانسولين، وبالتالي ترتفع مستويات السكر في الدم إلى مستويات خطيرة، أما في مرض السكري من النوع الثانى، وهو حالة أيضية، هناك مشكلة في الطريقة التي يعالج بها الجسم الانسولين، أثناء تناول نظام غذائي غني بالسكر، والأطعمة المصنعة، بالإضافة إلى عوامل أخرى غير صحية في نمط الحياة، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري، لذلك فإن السكر وحده لا يسبب أي نوع من مرض السكري.

الثانية: القرفة، أو البطيخ، أو الكركم، أو الفاكهة المحتوية على بذور، أو أوراق الكركديه، تشفي من مرض السكري

الحقيقة: لا يوجد علاج لأي نوع من مرض السكري، ففي حين أن بعض الأعشاب، والأطعمة، يمكن أن تحسن من حساسية الشخص للإنسولين أو مقاومة الأنسولين، في داء السكري من النوع 2، لا يوجد أي توابل سحرية، أو عشب، أو نبات، أو طعام، يمكن أن يشفي أي شخص من أي نوع من مرض السكري، فمرض السكري من النوع الأول غير قابل للشفاء، على الرغم من وجود قدر كبير من الأبحاث الجارية.

أما فى النوع الثانى من مرض السكري، فعندما يتم اكتشافه مبكرًا، يمكن لبعض الأفراد علاج المرض من خلال تغييرات نمط الحياة الرئيسية، بما في ذلك اتباع نظام غذائي صحي، إلى جانب ممارسة التمارين تحت إشراف الطبيب، هذا النوع يحتاج إلى اهتمام مستمر للحياة، بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى زيادة الوعي حول تطور مرض السكري من النوع الثانى في أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي، حتى يتمكن الناس من العمل على استراتيجيات وقائية، مثل الأكل الصحي، والتمارين الرياضية.

الثالثة: سكر النوع الأول أكثر أنواع مرض السكري خطورة...

الحقيقة، أن مرض السكري من النوع الأول ومرض السكري من النوع الثانى، بما في ذلك سكري الحمل ، خطير للغاية، فقبل اكتشاف فريدريك بانتنج الإنسولين، توفى الأطفال المصابين بداء السكري من النوع الأول في غضون أسابيع قليلة من تشخيصه، من الواضح أن التاريخ المأساوي لمرض السكري من النوع الأول لا يزال يؤثر على التفكير اليوم، حاليًا، يتم وصف الإنسولين للأشخاص المصابين بالسكري من النوع الأول، لتحقيق مستويات الجلوكوز الطبيعية القريبة.

وغالبًا لا يتم تشخيص مرض السكري من النوع الثاني لسنوات (مرض صامت)، ثم يتم اكتشافه بعد فوات الأوان، عندما يقوم شخص بزيارة الطبيب لمشكلة خطيرة، مثل مشكلة في الرؤية (العمى)، أو عدوى تتطلب البتر، فمرض السكر من النوع الأول والسكري من النوع الثانى كلاهما خطير للغاية لأسباب مختلفة.

الخرافة الرابعة: الأطفال فقط يعانون من مرض السكري من النوع الأول، وكبار السن فقط (أكثر من 65 سنة) يعانون من النوع الثانى.

الحقيقة، يمكن لأي شخص في أي عمر تطوير مرض السكري من النوع الأول، وينطبق الشيء نفسه على مرض السكري من النوع الثانى وحاليا يصادف أن يكون الكبار أكبر شريحة من الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول، بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يتم تشخيص البالغين على أنهم مصابين بداء السكري من النوع الثانى بدلًا من النوع الأول، نظرًا لعمرهم، أو وزنهم، أو عرقهم، (يكون خطر الإصابة بالنوع 2 أكبر في بعض المجموعات العرقية).

وأكد التقرير، يتطور مرض السكري من النوع الثانى في الأطفال والشباب، وخاصة بمعدل مرتفع بشكل مثير للقلق لدى الأشخاص في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر في جميع أنحاء العالم، يحدث داء السكري من النوع الثانى في عدد متزايد من الأطفال، والمراهقين مع استمرار ارتفاع معدلات السمنة.

الخامسة: مرض السكري ليس مشكلة كبيرة...

الحقيقة، أن مرض السكري يمثل مشكلة خطيرة للغاية، وهو مسئول عن ملايين الوفيات كل عام.