سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 10:52 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية صحة وطب

5 أسباب وراء الإصابة بألم المبيض.. اعرفيها وعالجيها بسرعة

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 10:00 م
5 أسباب وراء الإصابة بألم المبيض.. اعرفيها وعالجيها بسرعة ألم المبيض - صورة أرشيفية
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألم المبيض من المشاكل التى تعانى منها السيدات دائما، مما يسبب ألما شديدا أسفل البطن وعدم القدرة على بذل أى مجهود، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن هناك أسبابا مختلفة للإصابة بألم المبيضين، ومنها:

الم المبيض
ألم المبيض

 

1: تكيسات المبايض من أبرز الأسباب التى تؤدى لألم المبايض، وهى من المشاكل الصحية الشائعة بين النساء وتسبب تأخر الحمل.

2: بطانة الرحم المهاجرة تزيد من خطر الإصابة بألم المبيضين والنزيف وألم شديد أثناء الجماع.

3: التهابات الحوض تسبب ألم المبيضين، وذلك نتيجة وجود عدوى فى قناتى فالوب والمبايض والرحم، ويسبب ذلك الحمى وإفرازات مهبلية واضطراب فى الدورة الشهرية.

4: سرطان المبيض من أبرز الأسباب التى تؤدى لألم المبيض مع اضطرابات فى الجهاز الهضمى، مثل انتفاخ البطن والشعور الدائم بالشبع.

5: وجود عدوى فى الجهاز التناسلى يسبب مشاكل وألما فى المبيضين، ويمكن أن يعرضها للقرح والالتهاب الشديد.

لذلك على السيدات عند الشعور بألم فى منطقة أسفل البطن الذهاب لطبيب نساء وتوليد للاطمئنان على صحة المبيضين، ومعرفة السبب وعلاج على الفور منعا لحدوث أى مضاعفات صحية.


الم المبيض

المبيضين

الم

التهاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الملك سلمان يوجه باستضافة 200 حاج من ذوي ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا الإرهابي

الملك سلمان يوجه باستضافة 200 حاج من ذوي ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا الإرهابي

فيلم بيونسيه Homecoming يفوز بستة ترشيحات Emmys

فيلم بيونسيه Homecoming يفوز بستة ترشيحات Emmys

GOT يضرب بالانتقادات عرض الحائط ويحقق رقما قياسيا جديدا فى الـ Emmys

GOT يضرب بالانتقادات عرض الحائط ويحقق رقما قياسيا جديدا فى الـ Emmys

شاهد نعومى واتس فى كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

شاهد نعومى واتس فى كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

فيل هائج فى عنبر 7 .. رحلة سائحين فى الغابة تنتهى بشكل مرعب

فيل هائج فى عنبر 7 .. رحلة سائحين فى الغابة تنتهى بشكل مرعب

أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place

كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة