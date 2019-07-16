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30 ألف و800 ميجاوات أقصى حمل متوقع لشبكة الكهرباء اليوم

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 02:13 م
30 ألف و800 ميجاوات أقصى حمل متوقع لشبكة الكهرباء اليوم شبكة كهرباء - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن أقصى حمل لشبكة الكهرباء متوقع اليوم الثلاثاء، هو 30 ألف و800 ميجاوات، مقارنة بـ 30 ألف و300 ميجاوات أقصى حمل وصلت له الشبكة أمس الإثنين.

وذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء، أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس الأحد، وأن الحمل الأدنى بلغ أمس 23 ألفا و970 ميجاوات.

كانت وزارة الكهرباء والطاقة قد أعلنت عن أنه فى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، تم إضافة قدرات خلال الفترة الماضية تزيد عن 25 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة، وهو ما يزيد عن القدرات المتاحة عام 2013/2014، بإجمالى تكلفة استثمارية حوالى "278.4 مليار جنيه".

فيما تم إنجاز 26 محطة إنتاج طاقة كهربائية، تحتوى على 113 وحدة توليد كهرباء، لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجاوات، ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالى، بإجمالى استثمارات ما يعادل 287 مليار جنيه، إلى جانب تطوير منظومة العدادات؛ للتغلب على مشكلات تحصيل فواتير الكهرباء، والناتجة عن تدخل العنصر البشرى فى عملية قراءة العدادات والتحصيل.


تخفيف الاحمال

احمال الكهرباء

تخفيف احمال الكهرباء

الكهرباء

وزار ة الكهرباء

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