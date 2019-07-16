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3 علامات تدل على إصابتك بـ "الربو"..وطرق طبيعية للعلاج

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 06:00 م
3 علامات تدل على إصابتك بـ "الربو"..وطرق طبيعية للعلاج الربو-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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الربو واحد من الأمراض المزمنة التى تؤثرعلى صحة الجهاز التنفسى وتسبب السعال وضيق التنفس،كما لأنه يؤثر علي صحة الجسم عموما ويسبب التعب والإرهاق الشديد، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic، فهناك بعض العلامات التى تدل على الاصابة بالربو ومنها

 

1:ضيق شديد فى التنفس وألم فى الصدر.

2:يواجه المريض صعوبة فى النوم وعدم القدرة على بذل أى مجهود.

3:السعال المستمر والمزمن.

الربو
الربو

 

وعند ظهور هذه الأعراض يجب زيارة الطبيب لتناول الدواء المناسب للحالة مع تناول بعض الأعشاب التى تعمل على علاج الربو ومنها

1:الينسون، من الأعشاب الطبيعية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز التنفسى وعلاج الربو، لذلك ينصح بتناوله مرتين فى اليوم.

2:بذور الكتان، تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على علاج الربو وتعزيز صحة الجهاز التنفسى.

3:العرقسوس، من الطرق الطبيعية التى تعمل على تعزيز صحة الرئتين والجهاز التنفسى وعلاج الربو، وذلك بتناول العرقسوس مرتين فى اليوم.

4:الزنجبيل، من الاعشاب الطازجة التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز التنفسى والرئتين وطرد السموم والجراثيم فى الجسم ومعالجة الربو.

 

 

 


مرض الربو

الربو

حساسية

الرئة

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