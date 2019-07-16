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12 نصيحة لحمايتك من مخاطر الحرائق والماس الكهربائى.. تعرف عليها

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 03:30 ص
12 نصيحة لحمايتك من مخاطر الحرائق والماس الكهربائى.. تعرف عليها حريق - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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قدمت إدارة الحماية المدنية عدة نصائح للمواطنين لحمايتهم من ارتفاع دراجات الحرارة، شملت توصيات لكيفية التعامل مع الأجهزة الكهربائية ومصادر الطاقة التى قد تؤدى إلى نشوب حرائق نتيجة الماس الكهرباى.

1- تشغيل التكييف ومراوح الكهرباء لساعات عديدة لأنها تؤدى لنشوب الحرائق الناتجة عن الماس الكهرئى.

2- عدم تشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

3- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد لمنع الحرائق.

4- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل

5- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل. 

6- مراجعة الأحمال الكهربائية باستمرار.

7- عدم تشغيل سخانات الماء بشكل دائم لمنع حدوث حرائق الماس الكهربى.

8- عدم وضع إسطوانات الغاز فى الشمس والتأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء.

9- عدم تشغيل المكيفات إلا فى أماكن تواجد العائلة وخصوصًا فى أوقات الذروة.

10- منع وضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.

11- عدم توصيل أى جهاز كهربى بمصدر واحد للتيار تجنبا لإندلاع الحرائق فى المنازل أو المنشأت.


الحماية المدنية

سيارات الاطفاء

ارتفاع دراجات الحرارة

حرائق التكييف

اليوم السابع بلس

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