12 نصيحة لحمايتك من مخاطر الحرائق والماس الكهربائى.. تعرف عليها

قدمت إدارة الحماية المدنية عدة نصائح للمواطنين لحمايتهم من ارتفاع دراجات الحرارة، شملت توصيات لكيفية التعامل مع الأجهزة الكهربائية ومصادر الطاقة التى قد تؤدى إلى نشوب حرائق نتيجة الماس الكهرباى.
1- تشغيل التكييف ومراوح الكهرباء لساعات عديدة لأنها تؤدى لنشوب الحرائق الناتجة عن الماس الكهرئى.
2- عدم تشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.
3- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد لمنع الحرائق.
4- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل
5- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل.
6- مراجعة الأحمال الكهربائية باستمرار.
7- عدم تشغيل سخانات الماء بشكل دائم لمنع حدوث حرائق الماس الكهربى.
8- عدم وضع إسطوانات الغاز فى الشمس والتأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء.
9- عدم تشغيل المكيفات إلا فى أماكن تواجد العائلة وخصوصًا فى أوقات الذروة.
10- منع وضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.
11- عدم توصيل أى جهاز كهربى بمصدر واحد للتيار تجنبا لإندلاع الحرائق فى المنازل أو المنشأت.
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