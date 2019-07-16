100 مليون صحة تقدم 6 نصائح للحماية من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة

كتب وليد عبد السلام

تشهد البلاد موجة حارة ما يتستوجب ضرورة الحذر من ارتفاع درجات الحرارة منعا للإصابة بالمضاعفات المختلفة لها.

مبادرة 100 مليون صحة كشفت عن سلسلة من الإرشادات التى يجب اتبعها أثناء ارتفاع درجات الحرارة أو مع التعرض لها .

1- عدم المشى فى الشمس لمسافات طويلة.

2- شرب الكثير من السوائل الباردة أو المياه.

3- ارتداء الملابس الخفيفة ويفضل تكون قطنية .

4- عدم التواجد فى أماكنسيئة التهوية والاستحمام يوميا بماء فاتر.

5- حماية الأطفال من اللعب فى فترات الحرارة الشديدة .

6- استخدام المظلة الشمسية أو القبعات لحماية الرأس من حرارة الشمس المباشرة .