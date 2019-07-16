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وكيل تعليم الفيوم يتابع تظلمات الثانوية العامة

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 05:30 م
وكيل تعليم الفيوم يتابع تظلمات الثانوية العامة وكيل تعليم الفيوم يتابع تظلمات الثانوية العامة
الفيوم – رباب الجالى

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تابع اليوم محمد عبد الله وكيل تعليم الفيوم تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسى 2019 / 2018م بمدرسة التحرير الإبتدائية بالفيوم، حيث بدأ التقديم لتظلمات الثانوية العامة صباح اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2019م، وتستمر لمدة 30 يوما، وتقدم الطلبات من الساعة 8.30 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا، ويتم استلام موعد الاطلاع من الساعة 12.30 ظهرا وحتى الساعة 2.30 ظهرا بمدرسة التحرير الإبتدائية بشارع السنترال بالفيوم.

 

وأشاد عبد الله بانضباط العمل، وقدم رسالة شكر لفريق العمل بإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية لجهدهم فى استقبال التظلمات من الطلاب وأولياء الأمور.


الفيوم

محافظة الفيوم

مديرية التعليم بالفيوم

تظلمات الثانوية العامة

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