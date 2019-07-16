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وكالة الطاقة النووية : التكنولوجيا سهلت الاستخدام السلميى للأنشطة الذرية

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 05:55 م
وكالة الطاقة النووية : التكنولوجيا سهلت الاستخدام السلميى للأنشطة الذرية الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أ ش أ

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أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، اليوم الثلاثاء ، التزامها بالعمل على تعزيز مساهمة التكنولوجيا النووية في السلام والازدهار في جميع أنحاء العالم مع التحقق من أن المواد النووية لا تخرج عن نطاق الاستخدام السلمي.

 

وأفاد بيان صادر عن الوكالة ، التي تتخذ من فيينا مقرا لها ، أن ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي جزء مهم من النظام العالمي لعدم الانتشار النووي وتنص على التحقق المستقل من امتثال الدول لالتزاماتها القانونية الدولية.

 

وللمساعدة في ذلك ، أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية توجيهات من خلال سلسلة وثائق ضماناتها الخاصة لمساعدة مصممي المنشآت النووية ومشغليها في التفكير في مرحلة مبكرة من عملية التصميم في أنشطة الضمانات ذات الصلة بالمنشآت النووية بما في ذلك طرق تخزين الوقود المستهلك بشكل أمن.

 

وأشار البيان إلى أن متطلبات الضمانات قبل الشروع في إنشاء أو تعديل منشأة ، تعتبر أمرًا طوعيًا ويهدف إلى تسهيل التنفيذ الجيد للضمانات الحالية. موضحا أنه يمكن تنفيذ عمليات التفتيش على الضمانات بشكل أكثر فعالية وكفاءة مع تقليل العبء على مشغل المنشأة

 

 


الطاقة الذرية

التكنولوجيا النووية

الانتشار النووى

وقود

المنشات النووية

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