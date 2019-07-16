وفاة أول مريض بالإيبولا فى المدينة الرئيسية بشرق الكونغو

أعلنت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الثلاثاء، عن وفاة أول مريض إيبولا فى مدينة جوما أكبر مدن البلاد.

وكان انتقال الفيروس إلى جوما التي يقطنها نحو مليون شخص والواقعة على الحدود مع رواندا قد أثار مخاوف من اتساع نطاق الانتشار الذي يعد بالفعل ثاني أعنف انتشار للإيبولا على الإطلاق.

والمريض كان قسا وأصيب بالفيروس خلال زيارة لبلدة بوتيمبو أحد مراكز انتشار المرض ثم استقل حافلة إلى جوما وفقا لوزارة الصحة الكونغولية.

وقال كارلي نازانزو حاكم إقليم نورث كيفو إن المريض نقل من جوما إلى عيادة في بوتيمبو أمس الاثنين لتلقي العلاج وتوفي هناك.

وقالت منظمة الصحة العالمية أمس الاثنين إن مسؤولي الصحة حددوا 60 شخصا تعاملوا مع المريض منذ إصابته بالفيروس وإن نصفهم جرى تطعيمه.

وتطل جوما على إحدى البحيرات وتقع على بعد أكثر من 350 كيلومترا إلى الجنوب من أول موقع جرى فيه اكتشاف الإيبولا قبل عام. وهي أكبر مدينة تتأثر بالوباء الذي أصاب أكثر من 2500 شخص وقتل نحو 1700.