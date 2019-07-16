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وزير دفاع اليابان: لا نخطط لإرسال قوات الدفاع الذاتى إلى الشرق الأوسط

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 10:05 ص
وزير دفاع اليابان: لا نخطط لإرسال قوات الدفاع الذاتى إلى الشرق الأوسط رئيس الوزراء اليابانى شينزو أبى
طوكيو(أ ش أ)

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قال وزير الدفاع اليابانى تاكيشى إيوايا، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ليس لديها أية خطة لإرسال قوات الدفاع الذاتى إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى تحالف عسكرى تقترحه الولايات المتحدة الأمريكية لحماية الشحن التجارى من التهديدات الإيرانية فى المنطقة.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الخطة الأمريكية تأتى فى أعقاب هجمات تعرضت لها ناقلتا نفط، تدير إحداهما شركة شحن يابانية، فى يونيو الماضى بالقرب من مضيق هرمز الذى يعد أحد الممرات الرئيسية التى تتدفق من خلالها صادرات النفط الرئيسية إلى العالم.

وأضاف إيوايا - فى مؤتمر صحفى - "لم تقع مزيد من الهجمات المماثلة منذ ذلك الحين، كما أن التهديدات ضد اليابان فى المنطقة تشهد حالة من الهدوء المؤقت فى الوقت الراهن".

ورفض الوزير اليابانى التعليق على ما إذا كانت واشنطن قد حاولت جسّ نبض طوكيو بشأن خطة التحالف، وقال إن بلاده تتواصل بانتظام مع الجانب الأمريكى .. مشددا على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تخفيف التوترات فى الشرق الأوسط، حيث كانت القوات الأمريكية على وشك القيام بعمل عسكرى ضد إيران بعد إسقاط فيلق الحرس الثورى الإيرانى لطائرة أمريكية بدون طيار أواخر يونيو الماضي.

وتعد القيود التى يفرضها دستور اليابان السلمى، عقبة كبيرة أمام طوكيو فيما يتعلق بإرسال قوات إلى المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعرب عن إحباطه، متسائلا عن سبب حماية بلاده لخطوط الشحن الخاصة بالدول المعتمدة على النفط مثل الصين واليابان، مشيرًا إلى أنه يجب على هذه الدول حماية سفنها.

وازدادت حدة التوتر بين واشنطن وطهران مع تصعيد الولايات المتحدة ضغوطها على إيران بسبب برنامجها النووي، بزعم أنها تزعزع استقرار المنطقة.

 


اليابان

قوات الدفاع الذاتى

الشرق الاوسط

وزير الدفاع اليابانى

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