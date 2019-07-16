وزير خارجية فنلندا: ناقشت مع سامح شكرى سبل مواجهة الجماعات الإرهابية

كتب سمير حسنى

قال بيكا هافيستو وزير الخارجية الفنلندى، إن لقاءه بوزير الخارجية المصرى سامح شكرى تطرق إلى أهمية مواجهة الجماعات الإرهابية، باعتبارها قضية تهم جميع الدول الأوروبية.

ورحب بيكا هافيستو وزير الخارجية الفنلندى، ومبعوث الاتحاد الأوروبى إلى السودان، بالمفاوضات بين المجلس العسكرى وقوى الحرية والتغيير فى السودان.

وقال الوزير الفنلندى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره سامح شكرى اليوم الثلاثاء بقصر التحرير فى القاهرة، "نتابع عن كثب التطورات فى هذه المنطقة، ونتمنى نجاح المفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس الانتقالى الحاكم فى السودان".

وأعلن وزير الخارجية الفنلندى دعم الاتحاد الأوروبى للوساطة الإثيوبية وكافة الوسائل التى تصل إلى حل فى السودان.