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وزير الخارجية الأمريكى: الحريات الدينية حق لكل الأشخاص حول العالم

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 05:10 م
وزير الخارجية الأمريكى: الحريات الدينية حق لكل الأشخاص حول العالم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
أ ش أ

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أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم،الثلاثاء، أن الحريات الدينية حق لكل الأشخاص حول العالم.

 

وقال بومبيو -في كلمة ألقاها خلال افتتاح مؤتمر (تعزيز الحريات الدينية والمعتقد) أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية- إن "التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالحرية الدينية أمر ثابت ولن يتزعزع".

 

بدوره، شدد السفير الأمريكي للحريات الدينية سام براونباك على أنه يجب على الحكومات توفير كل الخدمات للمؤمنين.

 

وقال براونباك: "حان الوقت لرفع القيود على المعتقد الديني ليتسنى للناس ممارسة شعائرهم حول العالم"، مضيفًا أن "الحريات الدينية جزء من حقوق الإنسان، فهي حرية أساسية، وعلينا جميعا الدفاع عن تلك الحريات".

 

وتابع: "علينا إقناع كل الحكومات حول العالم بأن الحرية الدينية حق للجميع، وعلى الجميع الكفاح من أجل حرية المعتقد التي يجب أن تزدهر".

 

وأكد بروانباك أنه "يجب إنهاء الاضطهاد الديني على الفور"، لافتًا إلى أن "اعتقال الأشخاص بسبب دينهم أزمة دولية لم تحظ بالاهتمام كما يجب".

 

ويُعقد مؤتمر (تعزيز الحريات الدينية والمعتقد) بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة كبار ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والزعماء الدينيين ونشطاء المجتمع المدني، حيث يناقش التحديات وتحديد طرق لمحاربة الاضطهاد والتمييز الديني، وضمان احترام أكبر لحرية الدين أو المعتقد.

 


لمريكا

وزير الخارجية الأمريكى

مايك بومبيو

اضطهاد دينى

الحريات الدينية

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