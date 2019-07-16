واشنطن: لدينا شكوك بأن إيران استولت على ناقلة نفط إماراتية

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية إن بلاده لديها شكوك بأن إيران استولت على ناقلة نفط إماراتية.
وأشار المسؤول - في تصريحات نقلتها شبكة "إيه. بي. سي." الإخبارية الأمريكية إلى أنه تم وقف نظام التعقب الخاص بالناقلة.
وكانت وكالة أسوشيتد برس قد نقلت - في وقت سابق - أن بيانات تتبع ناقلة نفط مقرها في الإمارات - كانت تعبر مضيق هرمز - أشارت إلى انجرافها نحو المياه الإيرانية وتوقفت عن بث موقعها قبل يومين؛ ما أثار مخاوف بشأن وضعها وسط توترات متزايدة بين إيران والولايات المتحدة.
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