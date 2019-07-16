هل تتراجع أنقرة عن تنقيبها على الغاز قبالة سواحل قبرص؟ .. محلل تركى يجيب

كتب محمد شرقاوى

قال المحلل السياسى التركى، ماجد كيالى، إن أنقره بحاجه إلى موارد من الغاز والنفط، مشيرا إلى أنها تعتمد على النفط القادم من الخارج خاصة من روسيا، مؤكداً أن أنقرة تريد تنوع مصادر مواردها من هذة الثروة الضرورية والحيوية جدًا للحياة فى تركيا وأى مكان.

وأضاف كيالى، مع الإعلامى محمد المغربى عبر النشرة الإخبارية، التى تذاع على قناة الغد الإخبارية، أن إدعاء الحق فى التنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص، يأتى نتاج الأزمة بين قبرص وأنقرة والصراع على الغاز قبالة سواحل قبرص.

وأوضح أن هذة الأزمة ترجع إلى الصراع التاريخى على السيادة على قبرص والسيادة بين قبرض واليونان، مشيرا إلى أن هذا الأمر له علاقة فى التوتر الحادث بين تركيا وأوروبا وعدم دخول تركيا فى الاتحاد الأوروبى وهذا يحدث على تفاقم المشكلات بين تركيا وأوربا.

وأقر الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات السياسية والمالية على تركيا بسبب تنقيبها على الغاز قبالة سواحل قبرص، وتشمل العقوبات اقتطاع نحو مئة وستة وأربعين مليون دولار من مبالغ تابعة لصناديق أوروبية.

من جانبه قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن بلاده تملك حاليا ثلاث سفن في شرق المتوسط للتنقيب عن الغاز وأنها تستعد لإرسال السفينة الرابعة، مضيفًا أنه لا يجب أخذ العقوبات الأوروبية بشكل جدي على حد قوله.